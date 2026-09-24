Famoso futbolista fue condenado a prisión por abuso sexual

El miércoles 23 de septiembre de 2026, el Tribunal Supremo de España confirmó una condena de cuatro años de prisión contra Santi Mina, el reconocido futbolista que ha militado en Celta de Vigo y Valencia.

En junio de 2017, una mujer denunció al delantero por abuso sexual. El hecho, de acuerdo con el relato de ella ante las autoridades, sucedió en Mojácar, Almería.

Posteriormente, en 2022, en la Audiencia Provincial de Almería, se dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra Santi Mina, cinco años de libertad vigilada, 50.000 euros de indemnización y prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 12 años.

Después, en julio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó los cuatro años de prisión, pero redujo la indemnización a 25.000 euros.

Sin embargo, Santi Mina interpuso recursos y el Tribunal Supremo de España evaluó el caso y emitió una respuesta el 23 de septiembre.

El Tribunal Supremo de España confirmó los cuatro años de prisión para Santi Mina, el reconocido futbolista

Después de examinar los recursos de la sentencia anterior, el Tribunal Supremo de España consideró que no hay argumentos para afirmar que Santi Mina recibió señales de una relación sexual consentida.

Por ende, se ratificó la condena de cuatro años de prisión, además de la indemnización de 25.000 euros.

Ahora, el órgano judicial competente debe tramitar el cumplimiento de la pena, pero todavía no se conoce cuándo ni cómo se ordenará.

Santi Mina no está vinculado a ningún equipo actualmente

Desde agosto de 2023, Santi Mina no tiene contrato con ningún equipo de fútbol profesional.

A raíz de la denuncia, el Celta de Vigo tomó la decisión unilateral de rescindir su contrato.