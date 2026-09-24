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Fiscalía pide rechazar la libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores comenzará en junio de 2027.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 24 de 2026
01:21 p. m.
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La Fiscalía de Estados Unidos pidió rechazar la libertad bajo fianza de Cilia Flores, para que se mantenga detenida hasta el juicio.

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En el documento presentado ante el tribunal de Nueva York se menciona que Flores podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua. Además, alertó un alto riesgo de fuga e intimidación de testigos.

¿Por qué la defensa pide libertad bajo fianza?

La defensa de la exprimera dama de Venezuela había alegado problemas cardiacos, pero el ente acusador afirmó que ella recibe atención médica adecuada estando tras las rejas.

“Parece tener acceso a una riqueza considerable, aunque se niega de manera evidente a proporcionar al Tribunal cualquier información sobre los enormes recursos financieros necesarios para financiar su propuesta de fianza”, expone.

Flores se encuentra privada de la libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York junto a Nicolás Maduro. Ambos fueron capturados por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026.

¿Cuándo comenzará el juicio?

Aquel día, las fuerzas militares norteamericanas los llevaron a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial por presuntos nexos con el narcoterrorismo. Fue el propio presidente Donald Trump quien le mostró al mundo la imagen de Maduro capturado a bordo del USS Iwo Jima.

Tras la captura, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, asumió como presidenta interina de Venezuela. La situación también abrió una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos, incluyendo posteriormente acuerdos sobre el sector petrolero.

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Hasta el momento, Flores y Maduro han comparecido en tres audiencias ante el juez Alvin Hellerstein. El juicio como tal comenzará en junio de 2027, fecha anunciada luego de que la defensa del venezolano insistiera en desestimar el proceso alegando supuestas vulneraciones.

Paralelamente a la solicitud de la Fiscalía, NTN24 también conoció que hubo otra en la que se pidió blindar la información obtenida de celulares y otros dispositivos.

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