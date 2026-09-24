Murió reconocido actor tras recibir la eutanasia: tenía 43 años

Un reconocido actor y director de teatro de Francia falleció el 22 de septiembre de 2026 tras recibir la eutanasia.

Se trata de Arnaud Denis, que nació el 31 de mayo de 1983 en París y trabajó en producciones teatrales como 'Las mujeres sabias', 'La importancia de llamarse Ernesto' y 'Las amistades peligrosas'.

Además, este actor, que tenía 43 años, participó en la película 'Yves Saint Laurent', que se estrenó en 2014, y en la serie 'Candice Renoir', lanzada en 2016.

Esto se ha revelado de la muerte de Arnaud Denis, el actor de Francia

En julio de 2023, el actor Arnaud Denis se sometió a una operación por una hernia inguinal y le colocaron una prótesis para reforzar la zona debilitada y reducir la posibilidad de una recaída.

Sin embargo, la estrella del teatro continuó aquejando dolores constantes y los especialistas tomaron la decisión de retirar la prótesis durante el 2024.

No obstante, de acuerdo con sus relatos, los dolores fueron empeorando de manera paulatina e, incluso, tuvo una pérdida grave de su autonomía.

En medio de esa coyuntura, según su abogado, el actor Arnaud Denis consultó su situación con tres médicos y llegó a la conclusión de que le aplicaran la eutanasia.

Estas han sido las reacciones tras la muerte del actor Arnaud Denis

Al confirmarse la muerte de Arnaud Denis, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de condolencias y luto en las redes sociales.

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"Qué tristeza", "era un hombre muy joven", "Dios lo tenga en su gloria", "que en paz descanse", "siempre seguí su caso y no puedo creerlo", "todavía tenía una vida por delante", "fuerza para su familia y sus seres queridos", "Dios lo recibirá en su reino", "luz para su alma" y "debe ser tremendo tomar una decisión así", han sido algunas de las reacciones.