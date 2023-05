A la brava nos quieren imponer el Corredor Verde

En los pasillos del IDU y los cercanos al despacho de la alcaldesa Claudia López, cada día se escucha con más fuerza la necesidad de sacar a la brava y a las patadas el Corredor Verde, así fuese en contra de la ciudadanía y de la misma Personería Distrital, que en un documento señaló cinco reparos evidenciando la falta de madurez del proyecto y el alto riesgo que le generará a la ciudad la posibilidad de abrir una licitación sin cumplir con requisitos.

Según la Personería, este es un proyecto al que le hacen falta estudios y diseños sobre la carrera 11, la cual será la principal receptora del tráfico mixto, que no podrá continuar por la séptima desde la calle 92, debido a la peatonalización que quiere realizar la señora Claudia López desde ese punto en la séptima hasta la calle 28. Así mismo, la Personería indicó la preocupación ciudadana sobre la tala masiva de árboles en la misma carrera 11 y en parte de la carrera séptima. De la misma forma, no cuenta con estudios de ingeniería de detalle de los puentes de la calle 92 y de la Av. Circunvalar con 85, lo que ha generado preocupación en los residentes, vecinos y comerciantes.

En el mismo informe, la Personería advirtió sobre el desconocimiento que se tiene del estado de las redes de servicios públicos y que no existe un levantamiento sobre su ubicación y como esto afectará la construcción, generando retrasos como los que hoy se presentan en la Av. 68, Av. Boyacá o la Ciudad de Cali. Esto pone en duda el compromiso que vocifera la alcaldesa sobre el tiempo que durará la construcción del Corredor Verde, donde señala que en tan solo 3 años lo terminará. ¿Ustedes creen que puede construir en 3 años 22 km, cuando no han podido con andenes de 4 cuadras en 4 años?

La última advertencia realizada por la Personería, es sobre el predio necesario para el patio taller. Al día de hoy, el Distrito no cuenta con la titularidad del predio en la calle 200 y sin eso no se puede avanzar con el proyecto según la entidad.

Sin embargo, la alcaldesa sigue empecinada por despilfarrar más de 3 billones de pesos en un proyecto de urbanismo y paisajismo, que no mejorará la movilidad, perjudicando en gran medida a los usuarios del servicio de transporte público, que hoy son alrededor de 15.000 pasajeros hora/sentido y que el proyecto lo reduciría a tan solo 8.000 pasajeros ahora/sentido. Lo que le está generando una duda a los ciudadanos ¿Qué tendrán que hacer los cerca de 7.000 pasajeros que quedarán en el aire por el limitado cupo en los buses verdes? Otra pregunta que no tiene respuesta por parte de la administración.

A estos problemas, se le suma la nula socialización del proyecto y la forma como la Alcaldía amañó una supuesta presentación presencial que le hicieron a solo 36.000 ciudadanos durante el año de pandemia. 36.000 ciudadanos en un proyecto que impacta directamente 280 Barrios, tres localidades y más de 1 millón de ciudadanos que residen en ellas.

Por último, la Personería y el Concejo han coincidido sobre uno de los reparos más importantes y frente al cual la administración no ha prestado atención alguna. El alto rechazo ciudadano, que en distintas formas se ha expresado y manifestado, incluso soportado gasea y bombas aturdidoras durante manifestaciones pacíficas, pedagógicas y donde en su gran mayoría se llevaron a cabo por adultos mayores.

Señora alcaldesa, oiga a la ciudadanía, el Corredor Verde no se necesita, no mejorará la calidad de vida de los que vivimos en Bogotá, gastará más de tres billones que se pueden invertir en otras cosas más importantes como la lucha contra la pobreza, recuerde que los ciudadanos que no tienen acceso a tres comidas diarias pasaron del 15% al 25%.

Piense en eso y no nos imponga a la brava su capricho del Corredor Verde.

@camilorubianobe