Independiente Santa Fe ya tiene su primer refuerzo para el 2026: Repetto lo confirmó

Independiente Santa Fe se encuentra en pleno proceso de reestructuración tras un cierre de año 2025 que dejó sensaciones mixtas y la necesidad imperiosa de renovar su nómina para competir al más alto nivel en el ámbito internacional.

Con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026, la dirigencia del equipo "Cardenal", bajo la nueva dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto, ha comenzado una profunda "limpieza" en el camerino que ha sorprendido a los aficionados por la cantidad y el peso de los nombres que abandonan la institución.

El mercado de pases para el 2026 inició con una lista extensa de bajas confirmadas. Entre las salidas más notables destacan jugadores que, a pesar de su jerarquía, no lograron consolidar su rendimiento en el último semestre. Yairo Moreno y Ángelo Rodríguez encabezan la lista de desvinculaciones; ambos delanteros no renovaron sus contratos tras un paso discreto por la capital.

A ellos se suman futbolistas experimentados como el lateral Elvis Perlaza y el extremo Harold Santiago Mosquera, quienes ya buscan nuevos horizontes en el fútbol colombiano. El mediocampo también sufrió un fuerte golpe con la salida del uruguayo Marcelo Meli, mientras que la defensa se vio afectada por la partida de Joaquín Sosa, quien regresaría al exterior, y Jeison Angulo. Completan la lista de bajas nombres como Edwar López.

Sin embargo, no todo son despedidas en el campamento santafereño. Tras asegurar la renovación de un pilar fundamental como Daniel Torres, Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre.

Repetto confirmó el primer refuerzo para Santa Fe en 2026

En una reciente intervención ante los medios, Pablo Repetto fue enfático al señalar que el equipo necesitaba "sangre nueva y conocimiento de su sistema táctico". El estratega uruguayo confirmó que el club ha llegado a un principio de acuerdo con el delantero charrúa Franco Fagúndez, proveniente del Santos Laguna de México (con pasado reciente también en el Bologna de Italia).

Fagúndez, de 25 años, es un viejo conocido de Repetto de su etapa en el fútbol uruguayo y llega con la misión de ser el socio ideal para Hugo Rodallega en el frente de ataque.

"Es un jugador con la capacidad de desequilibrio que nos hace falta para competir fuera del país", aseguró el entrenador, despejando así las dudas sobre quién sería el encargado de portar la cuota de gol internacional en el 2026.