Así se vive Navidad en Colombia: fuerza pública protege los alrededores mientras las familias se reúnen

Faltan pocas horas para que los colombianos se den el abrazo de Navidad.

diciembre 24 de 2025
07:41 p. m.
La Navidad no es solo una celebración tradicional, sino también un momento que une al país en torno a la alegría y familia. En especial, resalta la importancia de hacer felices a los más pequeños.

Millones ya recibieron la Navidad: Asia, África y Europa celebran mientras sigue el recorrido de Papá Noel

La magia de esta época llega para cambiar la historia de varias zonas donde se valoran los momentos felices que trae la Navidad.

Regalos y alegría

Por ejemplo, en Santa Marta, 40 niños y jóvenes pacientes oncológicos recibieron una sorpresa por parte de la Policía Metropolitana. En medio de la dificultad, tienen un momento de felicidad compartiendo.

En Barranquilla entregaron más de 40 mil regalos que llenaron de sonrisas y esperanzas a las nuevas generaciones. Otro acto de solidaridad llegó a Bucaramanga, de la mano con voluntarios y con el apoyo de empresarios. Llevaron regalos y felicidad a los niños que lo perdieron todo en un incendio que arrasó con 55 casas en el barrio Santander.

Mensaje de Mindefensa

Las festividades navideñas transcurren con normalidad gracias al trabajo de miles de militares y policías que permanecen en sus puestos de servicio, lejos de sus hogares. Estos uniformados, junto a voluntarios de la Defensa Civil, mantienen la vigilancia en selvas, montañas y calles durante estas fechas especiales.

Dólar sigue en picada en Colombia: así cerró su valor HOY 24 de diciembre de Navidad

A veces olvidamos que detrás de estos uniformes hay familia, hay historia, hay alegría y hay tristeza, pero sobre todo existe la convicción de servir a quienes no conozco. A veces cierro los ojos e imagino a mi familia rezando la novena, muy seguramente orando por mí.

El mensaje institucional invita a la ciudadanía a reconocer esta labor: “Qué tal si nos detenemos y les decimos gracias a nuestros héroes de la patria por defendernos y protegernos, por enseñarnos que la adversidad no nos doblega, nos hace más fuertes”.

