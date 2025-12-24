CANAL RCN
Internacional Video

Millones ya recibieron la Navidad: Asia, África y Europa celebran mientras sigue el recorrido de Papá Noel

El mundo se une por Navidad, la fecha más importante del año.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
07:28 p. m.
Faltan pocas horas para Navidad. A medida que llega Papá Noel a nuestro continente a bordo de su trineo y con su enorme bolsa de regalos, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte rastrea y custodia cada uno de sus movimientos.

Mientras nosotros esperábamos, en el resto del mundo ya celebran la Navidad. El primero en festejar fue Kiribati en el océano Pacífico. Luego se sumaron Singapur, Nueva Zelanda, Australia, China, Tailandia y Taiwán.

Países que ya recibieron Navidad

Medio Oriente, África y Europa se sumaron horas después. En el ‘viejo continente’, los hermosos festejos y alumbrados mágicos destacaron con la tradicional cena navideña.

En Belén, considerada la cuna del cristianismo, los creyentes se congregaron en la Plaza del Pesebre para celebrar con música y devoción. "Les deseo a todos ustedes, personas de todo el mundo, que regresen nuevamente a este hermoso lugar de tierras", expresaron representantes locales durante las ceremonias.

“Santa Claus es un gran aviador profesional. Nuestros sistemas de radar pueden verlo mientras vuela alrededor del mundo”, informó un funcionario norteamericano.

El recorrido de Papá Noel o Santa Claus

En el Vaticano, el Papa León XIV presidió la misa de gallo en la Basílica de San Pedro, una ceremonia que representa uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico católico. Esta eucaristía, transmitida a nivel mundial, simboliza la luz de Cristo e impulsa el mensaje del perdón y la redención humana, congregando espiritualmente a millones de fieles alrededor del planeta.

El continente americano inició su cuenta regresiva para la celebración, con familias preparándose para reunirse en la víspera navideña. La tradición de la Navidad continúa uniendo a personas de diferentes culturas, religiones y nacionalidades en un mensaje compartido de paz, amor familiar y esperanza.

Esta celebración global refleja cómo, a pesar de las diferencias geográficas y culturales, la Navidad mantiene su capacidad de congregar a comunidades enteras en torno a valores compartidos de unión y fraternidad.

