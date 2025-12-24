Recargo nocturno comenzará a pagarse desde las 7:00 de la noche: ¿Cómo quedará el pago?

A partir de este jueves 25 de diciembre entrarán en vigencia cambios clave en la jornada laboral, como consecuencia de la Ley 2466 de 2025. El ajuste más relevante es el adelanto del inicio de la jornada nocturna, que ahora comenzará a las 7:00 p.m. y no a las 9:00 p.m., lo que impactará directamente el valor de la nómina de miles de trabajadores.

La modificación, contemplada en el artículo 10 de la ley, actualiza lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. La norma fue sancionada el 25 de junio de 2025 y, tal como dispuso el legislador, su aplicación inicia seis meses después.

Con este cambio, el trabajo nocturno se reconocerá entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., otorgando a los empleados dos horas adicionales de recargo nocturno.

Incremento en el valor de la hora nocturna

El recargo equivale a un 35% sobre el valor de la hora ordinaria, incluso cuando esas horas hagan parte de la jornada regular y no se consideren extras. Para este año, el valor de la hora nocturna en días hábiles quedó en $8.355, frente a los $6.189 que se pagaban antes de la reforma.

Esto representa un aumento significativo en la remuneración de quienes trabajan en turnos nocturnos. Por ejemplo, una persona que labore entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. recibirá un pago diario aproximado de $66.840, lo que equivale a cerca de $1.921.650 mensuales, calculado sobre las 230 horas laborales que contempla la legislación vigente.

En otros casos, como el horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., solo tres horas estarán cobijadas por el recargo nocturno, generando un pago adicional diario de $25.065 y un ingreso mensual cercano a $1,6 millones.

Ajustes para domingos y festivos

La reforma también introdujo cambios en el pago del trabajo nocturno durante domingos y festivos. En estos días, el recargo se aplicará en el mismo horario nocturno, de 7:00 p.m. a 6:00 a.m. El valor de la hora dominical o festiva nocturna pasó de $12.997 a $13.925, lo que implica un alza de $1.547 por hora trabajada.

Aunque la duración de la jornada laboral semanal no se modifica desde mañana y se mantiene en 44 horas, la reducción establecida en la Ley 2101 de 2021 entrará en vigor el 15 de julio de 2026, cuando el límite se fijará en 42 horas semanales.