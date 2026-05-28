18.677 niños que ya tendrían la edad para votar este domingo. Seguramente lo harían también contra sus verdugos

Cada 4 años caemos en la narrativa de que son las elecciones más importantes de nuestra historia y la responsabilidad civil del voto, pero parece que hoy, aún no nos damos cuenta que de verdad, esta sí podría ser la última vez que votemos con ciertas garantías en Colombia.

Contrario a lo que el sentido común podría decir y en contra de cualquier explicación razonable, hoy en Colombia hay una realidad con la que hay que lidiar democráticamente. Hay gente que aún justifica el cartel de la paz total, que aprueban a Juliana Guerrero, que pasan derecho cuando les mencionan a Olmedo, al hombre Marlboro, o el inentendible viaje a Manta.

Hay personas que a Duque aún no le perdonan 200 pesos que le iba a subir a la gasolina, pero celebran las pérdidas de Gustavo Petro en Paris, se hacen los ciegos con el déficit fiscal más elevado de la historia, dan catedra racional sobre la corrupción del gobierno, explican la estigmatización a las mujeres, a los negros, a parte de la comunidad LGTBI, a los abogados y a los periodistas como una consecuencia ancestral de una deuda que no se creen ni ellos mismos.

Se hacen los locos con la negligencia para haberle dado seguridad de Miguel Uribe, e incluso hay algunos que se burlan del fatal y lamentable suceso. Hoy “saldan” una deuda del país con el 3% de interés, tapándola con una al 14%. Tienen la peor ejecución presupuestal de la historia, son récord ancestral de masacres en todo el país. No les importan los respaldos de los vejámenes más espeluznantes a casi 19 mil niños en el monte, ni las confesiones grabadas de Benedetti, lo que ha dicho Angie Rodríguez, el excanciller Leyva y todo el que logre salir del secuestro doctrinal de esa corriente.

Les encanta el modus operandi de Quintero, de Isabel Zuleta, de Alex Flórez, de ¡Alfredo Saade!, incluso, ayer no más seguían haciendo campaña aún cuando legalmente está prohibido desde el domingo. Más de 6 veces le he preguntado a Gustavo Petro si va a respetar las elecciones en caso que no gane el de él, y ¿Qué creen?

Hoy es muy pertinente la propuesta del excanciller Leyva, con la cual estoy de acuerdo en parte. ¿Ustedes se imaginan a Petro y su corriente, después de todo lo que hablamos, en el muy posible caso que llegaran a perder?

Al invocar el delirante y auto orquestado relato de “fraude”, al igual que el bien capturado Maduro, El Senado tendría la potestad de revisar al detalle el cumplimiento del artículo 193 de la Constitución, invitando, ojalá desde antes, a una comisión de congresistas americanos, diputados europeos, veedores del Vaticano, la ONU, y hasta las más prestigiosas academias del mundo, para revisar detalladamente las votaciones, incluidos, e incluso con mayor énfasis los más de 105 territorios que votarán con un fusil como “testigo”.

Si creíamos que las elecciones iban a ser complejas, aún falta la fase de transición del poder, en la que me encantaría haber tenido una respuesta de Gustavo Petro, que brindara garantías democráticas en caso adverso para su corriente.

Ojalá los ojos del mundo acompañen integralmente este proceso y no quepa duda alguna sobre el modelo democrático que critica selectivamente Petro, pero que extrañamente entonces le dio la posibilidad de ser un gran senador, un pésimo alcalde, y quizá, el peor gobernante de nuestra historia.