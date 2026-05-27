Los nuevos usuarios digitales ya no solo ejecutan tareas, también toman decisiones

Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial estuvo centrada en su capacidad para analizar datos, automatizar tareas simples o responder preguntas. Hoy, esa conversación cambió por completo, el foco ya no está solo en su potencial transformador, sino también en los riesgos que implica su creciente autonomía.

Estamos entrando en una nueva etapa conocida como la era de los agentes inteligentes. Ya no hablamos únicamente de asistentes virtuales o herramientas predictivas, sino de sistemas autónomos capaces de tomar decisiones, ejecutar acciones e interactuar con múltiples plataformas dentro de una organización sin intervención humana constante. Estos agentes pueden acceder a aplicaciones empresariales, procesar información sensible, activar flujos de trabajo y operar a una velocidad imposible de igualar para cualquier equipo humano

Mientras la mayoría de las organizaciones todavía intenta entender cómo incorporar inteligencia artificial a sus procesos, una nueva realidad ya está golpeando la puerta: la necesidad de gobernar identidades digitales autónomas que actúan dentro de sus ecosistemas tecnológicos como si fueran empleados.

Aquí es donde surge un concepto de gobernanza agéntica, que será determinante en los próximos años. Se trata del conjunto de políticas, controles y mecanismos diseñados para supervisar el comportamiento de los agentes de inteligencia artificial dentro de una organización. Si estos sistemas ya pueden actuar, decidir y ejecutar tareas, entonces también necesitan límites, permisos, monitoreo y trazabilidad.

El error más común es asumir que un agente de IA es simplemente una herramienta más. No lo es. Un agente es, en la práctica, un nuevo tipo de usuario digital y como cualquier usuario con acceso corporativo, puede equivocarse, exceder sus privilegios o ser manipulado.

Uno de los riesgos más relevantes es el alcance excesivo. Muchas organizaciones están otorgando permisos demasiado amplios a sus agentes para acelerar procesos, sin considerar que esto puede abrir accesos innecesarios a sistemas críticos o información sensible. A esto se suma el desafío de la manipulación indirecta, en el cual un agente puede ser influenciado mediante instrucciones ocultas en documentos, correos electrónicos o sitios web, alterando su comportamiento sin que la organización logre detectarlo a tiempo.

El verdadero problema es que la velocidad amplifica cualquier error. Mientras un fallo humano suele tener un alcance limitado, un error automatizado puede escalar en cuestión de segundos y generar impactos mucho mayores. Por eso, las organizaciones deben comenzar a pensar en estos agentes como empleados digitales. Cada uno necesita una identidad clara, un propósito definido, permisos limitados y mecanismos permanentes de supervisión. Además, toda acción debe quedar registrada para garantizar trazabilidad, control y capacidad de respuesta frente a cualquier incidente

La conversación ya no puede centrarse únicamente en qué tan poderosa es la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es: ¿qué tan preparada está una organización para gobernarla? Las empresas que comprendan esto primero no solo reducirán riesgos; también construirán una ventaja competitiva decisiva, al poder innovar más rápido, automatizar con mayor confianza y escalar sus operaciones sin perder control ni gobernabilidad.

Estamos entrando en una etapa en la que los sistemas ya no solo ejecutan instrucciones; ahora interpretan, deciden y actúan. En este nuevo escenario, la gobernanza dejará de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en una prioridad estratégica del negocio. El futuro de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de qué tan inteligentes sean los agentes, sino de qué tan preparadas estén las organizaciones para mantenerlos bajo control.