Un rasero costosísimo

Esto escribía Gustavo Petro el 12 de marzo de 2022: “Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos, lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio. RT a este mensaje”. Hoy, electo, pero siempre en campaña y de forma deliberada y sin control alguno, ordena capturar a los compradores de votos “No más crímenes en la política”. Un gran mensaje y que compartimos por supuesto, pero ¿y entonces? ¿Se va a autoguardar en la cárcel por lo que invitó a hacer en 2022?

Es delirante la forma en que van por la vida adecuando realidades según el rasero y los relatos que van construyendo. Se montaron incendiando el país por ajustes de reformas y en lo que va de estos 3 años llevan 3 intentos multiplicados en gastos excesivos del estado, mermelada, corrupción demostrada y tantas denuncias de contratos directos y a familiares de simpatizantes de esa corriente.

Y si, aunque ni usted ni yo lo creamos, la propia gente que ayer daba catedra de gastos desmesurados, hoy aprueba y se hacen un Santrich desvergonzado para no ver todos estos excesos. No más ayer, ante la JEP y después de mucho taparlo, incluso Cepeda pidiendo respeto y pruebas para confrontar a una candidata en las pasadas elecciones, oficializaron el reclutamiento de más de 18 mil niños y niñas para llegar a las filas de las guerrillas. Oficializaron también los vergonzosos, crueles y horripilantes hechos de abusos a niños y niñas, en las cabezas despiadadas de quienes hoy pretenden hablar de justicia en el país.

¿Y qué ha pasado? El silencio infame y los insultos de quienes aún siguen creyendo en los relatos llenos de eufemismos a favor de los más necesitados, a los que el mismo gobierno, y hay que decirlo sin titubeos, a través de su torpeza ideológica, ha desamparado en las filas de cualquier hospital mientras padecen los más inclementes escenarios de falta de humanidad en la salud.

No hay rigor técnico para nada. Ideologizan la educación, la salud, las mismas obras públicas. Vean en lo que terminó Ecopetrol, una empresa que en 2022 daba utilidades de 33.4 billones, en 2025 desplumada a 3.1 billones. Hoy en el país hay 14.916.000 colombianos fuera del mercado laboral, teniendo que ponerse a manejar un taxi, a comprar una máquina de coser, o a ver qué subsidio le da el mismo que fraguó este despelote.

Se entiende que los que están facturando y pegados de ese proyecto quieran seguir defendiéndolo, ¡pero hombre! La gente de a pie, a la que han cascado los de antes y los de ahora, cómo es posible que sigan repitiendo cada enredo que les han construido. ¿No se dan cuenta que se contradicen en todo?

Ya de por sí estaba siendo difícil recuperarnos de la pandemia para terminar padeciendo además una ideológica que ya está mandada a recoger en el mundo. Necesitamos sensatez, rigor absoluto, mucha seriedad y una mano técnica que le dé algo de oxígeno a este paciente llamado Colombia, que no resiste un retroceso más, ambientado cruelmente con las necesidades infundadas para la misma gente.