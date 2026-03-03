CANAL RCN
Internacional

EE. UU. le habría dado dura advertencia a Delcy Rodríguez si deja de cooperar con el Gobierno Trump

Este martes 3 de marzo, Reuters dio a conocer una información que podría cambiar el rumbo de Venezuela.

Foto: AFP
Foto: AFP

Reuters

marzo 03 de 2026
07:10 p. m.
Se cumplieron dos meses desde que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. El régimen quedó en manos de Delcy Rodríguez, quien ha mantenido una relación amigable con Estados Unidos.

Bajo el poder de la vicepresidenta, se impulsó la ley de amnistía con la que ha habido rapidez en la liberación de presos políticos. Además, ha vuelto la apertura petrolera y se espera que la temida cárcel de Helicoide sea cosa del pasado.

Maduro fue arrestado hace dos meses

Reuters reveló que el Gobierno de Donald Trump estaría preparando una acusación contra Rodríguez para aumentar la presión sobre el país sudamericano. Los fiscales estarían estudiando señalarla de corrupción y lavado de dinero.

Se cree que esta información ya se la comunicaron, con la advertencia que podría ser procesada si cambia de parecer con la postura que ha tenido con la administración Trump.

El borrador de la acusación estaría en manos de la Fiscalía de Miami y los cargos tendrían relación con un presunto lavado de fondos en la petrolera PDVSA, entre 2021 y 2025.

Estados Unidos estaría trabajando en una acusación contra Rodríguez

Otro asunto relevante es que, al parecer, las autoridades estadounidenses le dieron a conocer a la presidenta interina un listado con siete exfuncionarios del régimen y familiares que podrían ser extraditados.

Cabe recordar que dos de los afiles del régimen son Diosdado Cabello, ministro del Interior; y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Para Estados Unidos, ambos y Rodríguez son la “larga data” del PSUV; lo que es igual a objetivos prioritarios.

Frente a los nombres que Estados Unidos le presentó a la presidenta interina, uno es el de Álex Saab, presunto testaferro de Maduro que fue destituido como ministro y capturado bajo un trabajo articulado. Justamente lo acusan por lavado de activos.

