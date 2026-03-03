CANAL RCN
Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

La foto fue publicada por Lina Jiménez, una de las hermanas del 'aventurero'.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

marzo 03 de 2026
07:18 p. m.
El 2 de marzo cumplió ocho años Thaliana, la hija 'del medio' de Yeison Jiménez, mientras que este 3 de marzo el cumpleaños fue de Orlando Jiménez, su papá.

En medio de esa coyuntura, Lina, una de las hermanas del cantante de Manzanares, felicitó a su padre a través de las redes sociales y reveló una foto inédita de un viaje que realizaron hace algunos años. ¿Cuál fue?

Esta fue la foto que se reveló en el cumpleaños de Orlando Jiménez, el papá de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez no solo se destacó por ser uno de los mejores cantantes de la música popular, sino también por su calidad humana.

Tras su éxito, la prioridad del 'aventurero' siempre fue su familia y, por lo tanto, año tras año quiso cumplir varios de sus sueños.

Fue así como llevó a su papá a conocer la Torre Eiffel en París, Francia, y, en el marco de su cumpleaños, Lina Jiménez recordó una foto de ese momento.

En esa imagen, Orlando Jiménez aparece al frente de la Torre, sonriendo junto a Yeison y Lina.

"Feliz cumpleaños, papá, te amamos", fue el mensaje con el que la hermana del 'niño de Manzanares' acompañó la imagen publicada en una historia de Instagram.

 

Este es el último mensaje que Lina Jiménez le ha dedicado a Yeison Jiménez

El pasado 10 de febrero, cuando se cumplió un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su hermana Lina subió a sus redes sociales la última foto que se tomaron juntos.

Además, hizo énfasis en que lo extraña y lo recuerda todos los días.

"Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años. Fuiste más que mi hermana, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar", escribió.

