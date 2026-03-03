Acueducto de Bogotá regaló estadía en lujoso hotel a un usuario que se cambió a la factura virtual

La transición hacia la facturación digital sigue avanzando y en esta ocasión, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reconoció a un usuario que decidió cambiar su factura física por la modalidad virtual, como parte de su estrategia de modernización y sostenibilidad.

El incentivo fue un bono de estadía para dos personas en el Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama, uno de los hoteles emblemáticos de la ciudad.

El reconocimiento fue otorgado a la familia Pérez Daza, residente en la localidad de Suba, que ahora administra sus servicios de acueducto y alcantarillado de manera digital.

Según explicó Fabián Santa López, gerente corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB, esto representa más que una cifra.

El usuario 310.000 representa mucho más que una cifra, confirma la confianza de los ciudadanos en un servicio público que evoluciona, que se moderniza y que entiende que el futuro es digital y sostenible. Cada persona que migra a la Factura Virtual nos ayuda a optimizar recursos y a proteger el planeta.

De acuerdo con la entidad, optar por la Factura Virtual permite reducir el uso de papel, disminuir la huella de carbono asociada a la impresión y distribución física de recibos, optimizar recursos públicos y fortalecer la eficiencia en la prestación del servicio.

¿Cómo pasarse a la Factura Virtual?

El trámite es gratuito y puede completarse en pocos minutos:

Ingresar a la Oficina Virtual del Acueducto de Bogotá a través de la página oficial www.acueducto.com.co.

Crear un usuario o iniciar sesión.

Registrar el correo electrónico donde desea recibir la factura.

Confirmar la suscripción a la Factura Virtual.

Una vez realizado el proceso, el usuario comienza a recibir su factura en formato digital y puede consultar en línea su historial de pagos, descargar recibos y realizar distintos trámites sin desplazamientos.

Finalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció que continuará promoviendo la migración a la virtualidad, con el objetivo de consolidar un servicio más moderno, eficiente y alineado con prácticas ambientales responsables en la ciudad.