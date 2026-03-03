El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional

Radamel Falcao García volverá al estadio Atanasio Girardot para disputar un nuevo capítulo del superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios. Será la tercera vez que el delantero samario pise el escenario antioqueño con la camiseta azul, un estadio que, hasta ahora, le ha sentado especialmente bien desde su regreso al fútbol colombiano.

Desde que asumió el liderazgo ofensivo del conjunto embajador, el atacante ha respondido en momentos determinantes y Medellín ha sido testigo directo de ello. En sus dos presentaciones previas frente a Nacional en el Atanasio, no solo logró marcar, sino que además su equipo salió con resultados favorables: un empate y una victoria que terminó siendo decisiva.

Primer golpe: empate en cuadrangulares

La primera visita se produjo en diciembre de 2024, en el marco de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Aquella noche, Millonarios necesitaba sumar en una plaza compleja y fue Falcao quien asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión.

El delantero convirtió el 1-1 definitivo desde el punto penal, venciendo a David Ospina con un remate seguro que silenció parcialmente el estadio. Ese tanto no solo significó un punto valioso en la fase decisiva del torneo, sino que confirmó la jerarquía del ‘Tigre’ en escenarios de alta exigencia.

Gol decisivo y eliminación verdolaga

La segunda presentación en Medellín llegó el 16 de junio de 2025, nuevamente en instancia semifinal. Esta vez, el impacto fue aún mayor. Falcao volvió a ser protagonista frente a Ospina, pero con una definición distinta: eludió al arquero dentro del área y definió con pierna derecha para establecer el 1-0 definitivo.

Ese gol selló la eliminación de Atlético Nacional y dejó a Millonarios FC con la satisfacción de haber dado un golpe contundente en territorio rival.

Ahora, en su tercera visita al Atanasio, el panorama es diferente. Falcao llega tras superar una molestia física y todo apunta a que iniciará el compromiso desde el banco de suplentes. Sin embargo, su historial reciente en Medellín genera expectativa. El estadio antioqueño se ha convertido en un escenario donde no solo ha sumado puntos, sino donde también ha dejado su sello goleador.

Más allá de su rol inicial en el partido, la presencia del ‘Tigre’ representa una amenaza latente. Y si algo ha demostrado en el Atanasio, es que cuando aparece, suele hacerlo en el momento justo.