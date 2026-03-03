CANAL RCN
Deportes

El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional

Radamel Falcao García visitará por tercera vez el Atanasio Girardot, estadio donde siempre sumó y marcó.

Foto: @millosfcoficial

Sergio García

marzo 03 de 2026
06:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Radamel Falcao García volverá al estadio Atanasio Girardot para disputar un nuevo capítulo del superclásico entre Atlético Nacional y Millonarios. Será la tercera vez que el delantero samario pise el escenario antioqueño con la camiseta azul, un estadio que, hasta ahora, le ha sentado especialmente bien desde su regreso al fútbol colombiano.

Desde que asumió el liderazgo ofensivo del conjunto embajador, el atacante ha respondido en momentos determinantes y Medellín ha sido testigo directo de ello. En sus dos presentaciones previas frente a Nacional en el Atanasio, no solo logró marcar, sino que además su equipo salió con resultados favorables: un empate y una victoria que terminó siendo decisiva.

Nacional vs. Millonarios, no es solo honor: el premio económico que está en juego
RELACIONADO

Nacional vs. Millonarios, no es solo honor: el premio económico que está en juego

Primer golpe: empate en cuadrangulares

La primera visita se produjo en diciembre de 2024, en el marco de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano. Aquella noche, Millonarios necesitaba sumar en una plaza compleja y fue Falcao quien asumió la responsabilidad en un momento de máxima presión.

El delantero convirtió el 1-1 definitivo desde el punto penal, venciendo a David Ospina con un remate seguro que silenció parcialmente el estadio. Ese tanto no solo significó un punto valioso en la fase decisiva del torneo, sino que confirmó la jerarquía del ‘Tigre’ en escenarios de alta exigencia.

Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados
RELACIONADO

Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados

Gol decisivo y eliminación verdolaga

La segunda presentación en Medellín llegó el 16 de junio de 2025, nuevamente en instancia semifinal. Esta vez, el impacto fue aún mayor. Falcao volvió a ser protagonista frente a Ospina, pero con una definición distinta: eludió al arquero dentro del área y definió con pierna derecha para establecer el 1-0 definitivo.

Ese gol selló la eliminación de Atlético Nacional y dejó a Millonarios FC con la satisfacción de haber dado un golpe contundente en territorio rival.

Ahora, en su tercera visita al Atanasio, el panorama es diferente. Falcao llega tras superar una molestia física y todo apunta a que iniciará el compromiso desde el banco de suplentes. Sin embargo, su historial reciente en Medellín genera expectativa. El estadio antioqueño se ha convertido en un escenario donde no solo ha sumado puntos, sino donde también ha dejado su sello goleador.

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial
RELACIONADO

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

Más allá de su rol inicial en el partido, la presencia del ‘Tigre’ representa una amenaza latente. Y si algo ha demostrado en el Atanasio, es que cuando aparece, suele hacerlo en el momento justo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

FC Barcelona

Barcelona rozó la hazaña: vea el resumen y los goles (3-0) contra Atlético de Madrid

La Equidad

Inter Bogotá sorprendió y presentó a ex selección Colombia y Premier league

Otras Noticias

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

Desde la entidad dieron a conocer la ayuda que tendrán estas personas.

Acueducto de Bogotá

Acueducto de Bogotá regaló estadía en lujoso hotel a un usuario que se cambió a la factura virtual

La familia, de Suba, recibió un bono para dos personas en el Four Points by Sheraton Bogotá Tequendama por sumarse a la transformación digital del servicio.

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Estados Unidos

EE. UU. le habría dado dura advertencia a Delcy Rodríguez si deja de cooperar con el Gobierno Trump

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México