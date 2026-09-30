Una verdadera revolución económica

Después del vergonzoso “manejo” que el lamentable gobierno de Petro le dio al país y a la clase media. Por qué lo que les incautan a los corruptos; varios de ellos justamente de ese gobierno; ¿El nuevo gobierno no establece un plan para aliviar a los emprendedores con rebajas de obligaciones frente a la DIAN?

Miren algo, la corrupción nacional le cuesta al país cerca de 51 billones de pesos anualmente. Todo esto más incautaciones a narcotraficantes, tercerizaciones de contratos indebidos y tantos cargos diseñados en el pasado para satisfacer favores que vimos hasta el último día con pagos con notarías, podrían servir para aliviar procesos jurídicos, mandar un mensaje riguroso de legalidad frente a la corrupción, pero además con reparación patrimonial, y una revolución tributaria que por primera vez en la vida deje de asfixiar a centenas de miles de emprendedores que hasta se tiene que endeudar para poder pagar saldos pendientes en la DIAN.

¿Cuántas historias de gente que ha perdido todo justamente por pagar deudas al estado?, ¿Cuántos que piden créditos para poder pagar los IVAS que infortunadamente tienen que comerse para cumplir con sus nóminas?, Cuántos prestadores de servicio que nunca han podido tener unas vacaciones pagas, mientras el corrupto de turno; licita, amaña, gana, ¡y si lo pillan! ¿Va a su casa por cárcel a pagar 8 años mientras deja a su familia arreglada por el resto de la vida?

Miren lo injusto de nuestra justicia. El que decide emprender, apostar por un sueño, generar empleo o cierto nivel de formalidad, siempre ha estado cascado con todas las reformas. Ni para qué mencionar ese atraco tributario que dejó el anterior gobierno. Mientras que el corrupto, el narco o el hampón, hasta tiene la facultad de dilatar indefinidamente su proceso para buscar el vencimiento de términos que no lo incomode, o si lo pillan y no logra jugar con la justicia, lo agarran ya cuando ha sacado todos los recursos del país para que su familia disfrute mientras el hampón descansa unos años arrunchado en su cama con todo pago.

Es muy romántico y hasta utópico pretender que esto suceda, pero estoy seguro que el Vicepresidente Restrepo entendiendo y compartiendo esta dinámica podría elaborar una estrategia de impacto real en la justicia fiscal del país. Si algo se le ha visto al presidente De La Espriella es su determinación para asumir situaciones complejas y de forma ejecutiva, resolver o volcar iniciativas para hacerlo.

¿Qué dicen? ¿Me ayudan a proponerlo?