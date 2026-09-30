Hamilton anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá: fecha y precios de las boletas

El cantante cartagenero Hamilton sigue dando pasos importantes en su carrera y ahora se prepara para uno de sus mayores retos en vivo. El artista anunció su primer concierto como protagonista en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el 3 de abril de 2027, a partir de las 8:00 p. m.

La presentación llegará después del crecimiento que ha experimentado su propuesta de sonidos afrocaribeños y del lanzamiento de su primer álbum de estudio, “Afrorockstar”.

Para esta fecha, Hamilton promete un espectáculo especial que tendrá invitados y los afrobeats como protagonistas.

Hamilton se presentará por primera vez en el Movistar Arena

El concierto representa una meta personal para el artista nacido en Cartagena, quien durante 2026 pasó por escenarios de gran formato. Estuvo en La Solar Medellín, acompañó a Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot y participó como invitado en presentaciones de J Balvin.

“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”, afirmó Hamilton.

El repertorio incluirá canciones como “Madrid”, “Mi reina”, “Gata oficial” y “4Life”, además de “Quién me mandó?”, tema que llegó al primer lugar de Shazam Colombia.

Hamilton también viene de recibir seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 y una nominación a Premios Juventud. A esto se suma el anuncio de su próximo álbum, “El pelaito de CTG”.

Precios de las boletas para Hamilton en Bogotá

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta. Estos son los precios anunciados, sin incluir el costo del servicio:

RELACIONADO Extrañas luces aparecieron durante el concierto de Karol G en momento clave del show

Platea: $200.000

Tribuna Fan Sur: $350.000

Piso 2: $200.000

Piso 2 para niños (206-214): $157.000

Piso 2 vista parcial: $139.000

Piso 3: $99.000

Piso 3 vista parcial: $89.000

Experiencia VIP Hamilton: $250.000.

El concierto marcará un nuevo capítulo para Hamilton, quien ha colaborado con artistas como Ryan Castro, Farruko, De La Ghetto, Nanpa Básico, Justin Quiles y Lenny Tavárez, mientras continúa ampliando su presencia dentro y fuera de Colombia.