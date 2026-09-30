Trump cambia el nombre de la IA en plena preocupación por sus riesgos

Donald Trump tomó dos decisiones sobre la inteligencia artificial que generaron atención internacional: ordenó que su Gobierno utilice el término “superinteligencia” en lugar de “inteligencia artificial” y respaldó un acuerdo voluntario con las principales empresas tecnológicas para reforzar la seguridad de sus modelos.

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La inteligencia artificial estuvo en el centro de una reunión en la Casa Blanca que reunió a algunos de los principales líderes de la industria tecnológica, en medio de las preocupaciones que han surgido por los riesgos asociados al desarrollo acelerado de esta tecnología.

Trump aprovechó el encuentro para defender el avance de estos sistemas, pero también presentó medidas relacionadas con su seguridad y supervisión.

¿Por qué Trump quiere llamar “superinteligencia” a la IA?

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva para que las agencias y departamentos del Gobierno federal utilicen oficialmente los términos “Super Intelligence” o “SI” en lugar de “Artificial Intelligence” o “AI” en sus comunicaciones, páginas web, documentos y políticas.

Según el documento, la decisión responde a la consideración de que las capacidades actuales de estos sistemas van más allá de las funciones que tradicionalmente se asociaban con la inteligencia artificial.

La orden también establece que el Gobierno deberá trabajar en una propuesta para crear una definición federal de “superinteligencia” y evaluar posibles cambios en la legislación estadounidense relacionados con este concepto.

Trump, además, ha defendido que Estados Unidos mantenga el ritmo de desarrollo de estas tecnologías frente a otros países, particularmente China, en lugar de establecer medidas que ralenticen su avance.

¿Qué acordaron las empresas de inteligencia artificial con Trump?

Durante la reunión, líderes de compañías como Google, Meta, OpenAI, Anthropic, Nvidia y xAI suscribieron un acuerdo voluntario para establecer mayores controles sobre el desarrollo de sus modelos.

El documento contempla controles internos de seguridad, evaluaciones de riesgos, auditorías independientes y mecanismos de supervisión para detectar posibles problemas en el comportamiento de los sistemas.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el acuerdo no establece una obligación legal para las empresas. Trump lo describió como un compromiso “moralmente vinculante” y planteó incluso la posibilidad de crear un comité de unas diez personas para supervisar el cumplimiento.

La decisión llega mientras aumentan los debates internacionales sobre cuánto debe intervenir el Estado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Algunas empresas y expertos han pedido mayores controles, mientras que la administración Trump ha defendido que las restricciones no deben frenar la innovación estadounidense.

El encuentro dejó así una posición clara de la Casa Blanca: continuar impulsando el desarrollo de la tecnología, acompañado de mecanismos de seguridad y autorregulación del sector.