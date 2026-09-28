La corrupta Reforma Pensional

En el fallo del Consejo de Estado en el que declaró la “muerte política” del expresidente del Senado, Iván Name, el tribunal argumentó que los recursos que recibieron Name y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, fueron utilizados para presionar la aprobación de varios proyectos de ley en el Congreso, siento la Reforma Pensional de 2024 uno de los más destacados.

Este episodio nos recuerda al escándalo de corrupción de la Yidispolítica que salió a la luz en 2008 y en la cual se comprobó que el entonces gobierno de Álvaro Uribe presionó y sobornó a congresistas para que aprobaran la reforma constitucional que derivó en la reelección de Uribe en 2006. Opuestos políticos, pero mismas prácticas. Curioso.

Resulta más que paradójico que mientras el Consejo de Estado sanciona a los responsables del aparente tráfico de influencias, la Corte Constitucional haya declarado exequible la mayoría de la Reforma Pensional, cuando su aprobación por parte del Legislativo fue claramente viciada. ¿Cómo puede ser legal una ley que fue aprobada a punta de sobornos?

Más allá de la conveniencia o no de la reforma pensional, por simple ética y moral cualquier proyecto aprobado por medio de actos corruptos no debería de tener ninguna validez. Parece que la experiencia de la Yidispolítica no nos sirvió para blindarnos jurídicamente de que este tipo de hechos sigan sucediendo y es simplemente increíble que la Corte Constitucional no haya tenido en cuenta todo el escándalo de corrupción en su decisión sobre el proyecto.

Que 20 años después volvamos a vivir un episodio de corrupción que involucra ministros, congresistas, directores de entidades públicas y una gran cantidad de políticos, solo demuestra que olvidamos muy fácil nuestra historia y que no hemos tomado los correctivos sociales ni disciplinarios, necesarios para sacar la corrupción de nuestro ADN.

Si bien aún no conocemos todos los nombres de los involucrados y a pesar de que las investigaciones de los salpicados hasta el momento siguen avanzando, resulta curioso que una gran parte de la opinión pública y de cierto sector político no tome responsabilidad sobre el escándalo de corrupción más grande de los últimos años, pues se estima que el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo superó el billón de pesos.

¿Hemos fallado como sociedad, que los políticos roban indiscriminadamente y luego vuelven a ser elegidos sus amigos o cómplices? De nada servirá la muerte política de Iván Name si no evitamos que este tipo de personajes corruptos lleguen al Congreso, si seguimos votando por listas cerradas con gente que no está preparada y si no le damos la responsabilidad a los que eran gobierno en ese momento y fomentaron la corrupción. Además, de nada sirven las investigaciones y condenan por corrupción si los proyectos que aprueban estos corruptos se convierten en Ley y se implementan en el país

Ojalá que la justicia caiga sobre todos los corruptos de este país, pero es nuestra labor como sociedad seguir evitando que este tipo de personajes nefastos sigan ocupando cargos de poder y es cuestión de las entidades de control y de los tribunales evitar que las decisiones que toman los bandidos se apliquen como si nada. La Reforma Pensional debe caerse.