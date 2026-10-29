La transformación de la salud comienza antes de la enfermedad

La conversación suele concentrarse en mejorar el acceso, fortalecer la atención y responder a las necesidades de los pacientes. Todas son prioridades fundamentales. Pero hay una pregunta que merece más espacio: ¿Qué estamos haciendo hoy para evitar que las próximas generaciones enfrenten las mismas enfermedades y barreras que intentamos resolver?

La respuesta comienza mucho antes de llegar a un hospital. Comienza en las escuelas, los hogares y las comunidades, donde los jóvenes construyen su relación con la salud.

Si queremos sistemas de salud más sostenibles, necesitamos dejar de entender la prevención como una responsabilidad exclusivamente individual y reconocerla como una inversión colectiva.

En Colombia, las enfermedades no transmisibles representan uno de nuestros mayores desafíos de salud pública. Muchos de sus factores de riesgo comienzan a desarrollarse desde edades tempranas. Por eso, transformar la salud también significa anticiparnos, reducir inequidades y crear condiciones para que más personas puedan vivir mejor.

En esta transformación, los jóvenes no pueden ser únicamente beneficiarios. Deben ser protagonistas. En AstraZeneca lo hemos comprobado a través del Programa de Salud Joven, desarrollado junto con Fundación PLAN. Durante su primera fase en Colombia, más de 65.090 jóvenes fueron sensibilizados directamente, 554 personas se formaron como influencers saludables y llegamos a 27 instituciones educativas. Más allá de las cifras, esta experiencia demuestra el potencial de darles a los jóvenes herramientas para movilizar a sus comunidades y promover decisiones informadas sobre su salud.

Hoy avanzamos en una nueva fase en Bogotá y Cartagena, con la meta de formar a 290 educadores pares y sensibilizar a 2.614 adultos, integrando prevención, equidad y la relación entre clima y salud. Esta visión también se refleja en un anuncio reciente que hicimos nivel global: una nueva fase de cinco años del Young Health Programme, con la que ampliamos un compromiso de inversión que ya supera los USD 100 millones desde 2010. Nuestra ambición es alcanzar a 10 millones de jóvenes adicionales y formar a 800.000 agentes de cambio hacia 2030.

Pero el verdadero valor de esta apuesta no está únicamente en los recursos invertidos, sino en lo que podemos transformar a través de ellos. Porque ninguna empresa, gobierno u organización puede responder de manera aislada a los desafíos de salud que enfrentamos. Necesitamos alianzas de largo plazo que conecten la prevención, la innovación y las necesidades reales de las comunidades.

Como líder empresarial colombiano, estoy convencido de que nuestro aporte debe medirse no solo por las soluciones que ofrecemos hoy, sino por las condiciones que ayudamos a construir para el mañana.

Porque transformar los sistemas de salud no comienza cuando alguien necesita tratamiento. Comienza mucho antes, cuando les damos a las nuevas generaciones las herramientas y oportunidades para construir un futuro más saludable.