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Conductor de contralor delegado para las cajas de compensación resultó herido en aparente atraco

Según la información disponible, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
12:36 p. m.
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Un nuevo hecho de violencia se registró en Bogotá luego de que se conociera que el conductor del contralor delegado para las cajas de compensación de la Contraloría General de la República resultó herido con arma de fuego en lo que, según las primeras versiones, habría sido un intento de atraco.

Conductor de contralor delegado resultó herido en atraco

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El incidente, cuyas circunstancias aún son materia de investigación por parte de las autoridades, se suma a los hechos de inseguridad registrados en la capital del país.

De acuerdo con las versiones preliminares, el caso ocurrió en la calle 63 con carrera 50, donde varios delincuentes habrían intentado robarle un reloj de la marca Rolex al contralor delegado. En medio del presunto asalto y de los forcejeos, el conductor habría resultado herido.

Según la información disponible, el hombre fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado reportes oficiales sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su estado de salud.

Imágenes del presunto atraco

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se habría producido el intento de robo. Las imágenes, al parecer, fueron grabadas por ciudadanos que se movilizaban en vehículos cercanos al lugar de los hechos.

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En uno de los registros se observa a dos sujetos que llevan cascos y se acercan al vehículo particular en el que se movilizaba el contralor delegado. Los individuos aparentemente intimidan a los ocupantes con armas de fuego y protagonizan un forcejeo.

Posteriormente, los presuntos responsables huyen en motocicletas que, según las imágenes, los esperaban en el carril contrario.

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