MasterChef Celebrity se toma el Hotel Mendihuaca de On Vacation en Santa Marta

El sabor, la emoción y la magia del Caribe colombiano se encontraron en un mismo lugar. MasterChef Celebrity, uno de los programas más queridos de la televisión colombiana, eligió el Hotel Mendihuaca de On Vacation, en Santa Marta, como escenario para uno de sus emocionantes retos de campo, llevando a los televidentes a descubrir un verdadero paraíso junto al Parque Nacional Natural Tayrona.

Ubicado en un entorno privilegiado, frente al mar Caribe y con una espectacular vista de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Hotel Mendihuaca se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de la región. Su playa rodeada de árboles tropicales, su imponente piscina, considerada una de las más grandes de la zona, y sus renovadas habitaciones crean una combinación perfecta entre naturaleza, descanso y comodidad.

Un hotel que enamora a las celebridades

La llegada de MasterChef Celebrity también permitió mostrar la transformación que viene adelantando On Vacation en su infraestructura hotelera. La cadena, 100% colombiana, ha compartido en sus redes sociales la renovación de sus habitaciones, un proyecto que ya alcanza aproximadamente el 75% y que apuesta por un concepto de chic caribeño, donde los colores, las texturas naturales y los ambientes frescos reflejan la esencia del Caribe.

Foto: On Vacation

Esta propuesta también conquistó a los protagonistas del programa, entre ellos la presentadora Claudia Bahamón y los reconocidos chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes encontraron en Mendihuaca un escenario ideal para vivir la experiencia del Caribe colombiano.

A través de publicaciones y adelantos compartidos en redes sociales, algunos participantes también han mostrado momentos de su estadía, disfrutando de las experiencias que ofrece el hotel: jornadas de piscina, caminatas por la playa, spa, cabalgatas frente al mar y actividades deportivas al atardecer como vóley playa.

Mendihuaca, protagonista frente a las cámaras

La participación de celebridades como Sebastián Vega, Emiro Navarro y Farah convirtió este reto de campo en una oportunidad para mostrar mucho más que la competencia gastronómica. Los paisajes, las instalaciones y las renovadas habitaciones del Hotel Mendihuaca también se robaron las miradas.

Para On Vacation, esta aparición representa una oportunidad de seguir posicionando a Santa Marta y a la zona del Tayrona como destinos imperdibles para los viajeros colombianos, mientras continúa fortaleciendo su apuesta por la renovación de su infraestructura y la creación de experiencias memorables.

Foto: On Vacation

El Hotel Mendihuaca demuestra que la magia del Caribe no solo se vive, también se siente, se disfruta y ahora se cocina en MasterChef Celebrity.

Una vez más, On Vacation pone los destinos más espectaculares de Colombia frente a los ojos de millones de televidentes, demostrando que las mejores experiencias también se viven de vacaciones.