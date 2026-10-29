El 97,7% de los colombianos perciben amenazas de fraude al hacer compras digitales

Los casos de fraude en el comercio electrónico se han convertido en una constante que día a día sigue afectando a decenas de ciudadanos en el país.

Según el nuevo informe de la Cámara de Comercio Electrónico, el 97,7% de los colombianos considera que el fraude ocurre con alta frecuencia y el 36,6% afirma haber sido víctima durante los últimos 12 meses. Además, el 61,1% conoce a alguien que ha sufrido este tipo de delito.

Pero la falta de confianza se ha convertido en una de las principales barreras para el mismo comercio electrónico, pues el informe reveló que el 60,7% de los encuestados por ENTIC Colombia señala preocupaciones por la privacidad y el uso de sus datos personales. Esto quiere decir que 21 millones de colombianos no realizan compras en línea a raíz de la falta de confianza.

Riesgos a los que se exponen los compradores

“El 47,3 % de los colombianos identifica la falta de educación financiera y digital como un factor clave de exposición al fraude, lo que evidencia que fortalecer el conocimiento y la comprensión sobre el uso de los datos es fundamental”, añade Roberto Cabrera, Head of Sales, Experian Colombia.

Pero la investigación señaló que el fraude puede producirse en distintas etapas de las compras digitales. Algunas de estas se dan por medio de tiendas o plataformas falsas que imitan comercios legítimos, suplantación de identidad o apropiación de las cuentas, mensajes, llamadas, enlaces o perfiles que aparentan ser confiables, el uso fraudulento de tarjetas, las transferencias inducidas mediante engaños y el abuso de promociones.

Así mismo, el informe citó una proyección en pérdidas por fraude en el comercio electrónico de US131.000 millones para 2030,frente a una estimación de US56.100 millones para 2025.

“Las organizaciones obtienen mejores resultados cuando dejan de medir el éxito únicamente por la cantidad de ataques bloqueados y comienzan a medir también qué tan rápido descubren un compromiso, cuánto tardan en investigarlo y qué tan eficientemente logran contenerlo”, aseguró Germán Patiño, senior VP para Latinoamérica de Lumu Technologies.

RELACIONADO Retos financieros de Fin de Año para los micronegocios

Medidas para evitar el fraude electrónico

Dentro de las medidas señaladas por los expertos se encuentran acciones para fortalecer la supervisión, actualizar los marcos regulatorios, intercambiar información sobre patrones de ataque y promover la educación financiera y digital para que los consumidores reconozcan posibles engaños.

“El ecosistema todavía tiende a pensar que el desafío es acceder a más datos, cuando el verdadero reto es construir confianza sobre esos datos. Más información no necesariamente significa mejor prevención si no sabemos de dónde viene, si fue autorizada, si está actualizada, si es confiable o si puede usarse para una finalidad específica”, explica Luis Miguel Bevilacqua, CTO de Certena.