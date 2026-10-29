CANAL RCN
Economía

El 97,7% de los colombianos perciben amenazas de fraude al hacer compras digitales

21 millones de colombianos no compran por internet, gran parte debido a la desconfianza con el comercio electrónico.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
11:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los casos de fraude en el comercio electrónico se han convertido en una constante que día a día sigue afectando a decenas de ciudadanos en el país.

Según el nuevo informe de la Cámara de Comercio Electrónico, el 97,7% de los colombianos considera que el fraude ocurre con alta frecuencia y el 36,6% afirma haber sido víctima durante los últimos 12 meses. Además, el 61,1% conoce a alguien que ha sufrido este tipo de delito.

Pero la falta de confianza se ha convertido en una de las principales barreras para el mismo comercio electrónico, pues el informe reveló que el 60,7% de los encuestados por ENTIC Colombia señala preocupaciones por la privacidad y el uso de sus datos personales. Esto quiere decir que 21 millones de colombianos no realizan compras en línea a raíz de la falta de confianza.

Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días
RELACIONADO

Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días

Riesgos a los que se exponen los compradores

“El 47,3 % de los colombianos identifica la falta de educación financiera y digital como un factor clave de exposición al fraude, lo que evidencia que fortalecer el conocimiento y la comprensión sobre el uso de los datos es fundamental”, añade Roberto Cabrera, Head of Sales, Experian Colombia.

Pero la investigación señaló que el fraude puede producirse en distintas etapas de las compras digitales. Algunas de estas se dan por medio de tiendas o plataformas falsas que imitan comercios legítimos, suplantación de identidad o apropiación de las cuentas, mensajes, llamadas, enlaces o perfiles que aparentan ser confiables, el uso fraudulento de tarjetas, las transferencias inducidas mediante engaños y el abuso de promociones.

Así mismo, el informe citó una proyección en pérdidas por fraude en el comercio electrónico de US131.000 millones para 2030,frente a una estimación de US56.100 millones para 2025.

“Las organizaciones obtienen mejores resultados cuando dejan de medir el éxito únicamente por la cantidad de ataques bloqueados y comienzan a medir también qué tan rápido descubren un compromiso, cuánto tardan en investigarlo y qué tan eficientemente logran contenerlo”, aseguró Germán Patiño, senior VP para Latinoamérica de Lumu Technologies.

Retos financieros de Fin de Año para los micronegocios
RELACIONADO

Retos financieros de Fin de Año para los micronegocios

Medidas para evitar el fraude electrónico

Dentro de las medidas señaladas por los expertos se encuentran acciones para fortalecer la supervisión, actualizar los marcos regulatorios, intercambiar información sobre patrones de ataque y promover la educación financiera y digital para que los consumidores reconozcan posibles engaños.

“El ecosistema todavía tiende a pensar que el desafío es acceder a más datos, cuando el verdadero reto es construir confianza sobre esos datos. Más información no necesariamente significa mejor prevención si no sabemos de dónde viene, si fue autorizada, si está actualizada, si es confiable o si puede usarse para una finalidad específica”, explica Luis Miguel Bevilacqua, CTO de Certena.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Alcaldía de Bogotá

Estas son las 19 vías de Bogotá donde no podrán circular motos desde este 29 de octubre

Dólar

Dólar en Colombia sorprendió este 29 de octubre: volvió a subir después de varios días

Educación

Ranking Icfes 2026: estos son los 10 mejores colegios de Colombia

Otras Noticias

Selección Colombia

Jesurún respondió a los rumores sobre la despedida de James con la Selección Colombia

¿El partido de Colombia contra Chile será la despedida de James Rodríguez? Ramón Jesurún respondió.

Bogotá

Capturan a cuatro presuntos ladrones, incluido un menor, tras robo de vehículo de plataforma en San Cristóbal

Como parte de la respuesta policial, se puso en marcha un plan candado que permitió interceptar el vehículo en el sector de La Castaña.

España

“Todas las maletas volaron”: colombianos que sobrevivieron al choque de trenes en España

Artistas

"Son cosas personales": Blessd sobre una posible tregua con Pirlo

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario