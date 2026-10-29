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“Todas las maletas volaron”: colombianos que sobrevivieron al choque de trenes en España

Laura Álvarez y Juan David Duque viajaban en el vagón 7 del tren Iryo hacia Sevilla cuando ocurrió el accidente ferroviario.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
11:13 a. m.
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Una pareja de colombianos sobrevivió al accidente ferroviario ocurrido en España cuando se dirigían a Sevilla. Laura Álvarez y Juan David Duque, pasajeros del tren Iryo, relataron los momentos de caos y la respuesta de emergencia tras el impacto que dejó múltiples heridos.

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Colombianos sobrevivieron al trágico accidente

Los colombianos viajaban en el vagón número 7, en los asientos 7C y D, cuando el tren partió puntualmente a las 7:50 de la mañana y se encontraban tomando unas fotos cuando ocurrió el accidente.

“Faltando un cuarto para las 9, el tren se detiene alrededor de más o menos 11, 12 minutos", explicó Laura, quien señaló que no hubo ningún anuncio por parte de la tripulación durante esa pausa.

Según su testimonio, el impacto llegó sin previo aviso. “Lo que sentimos después de esa pausa son como unos estrujones muy fuertes. Sentimos como si el tren fuera a despegar y como tres estrujones fuertes, y vemos hacia el lado izquierdo de la vía que se caen las catenarias”, agregó.

También reveló que después de los violentos movimientos empezaron a ver humo y fue entonces cuando se inició el proceso de evacuación. “En el momento del impacto volaron las maletas, las personas que estaban de pie, también salieron contra la parte de atrás del vagón y solo algunas puertas se abrieron”, relató Duque.

El joven también confesó que muchas personas estaban confundidas porque no sabían si salir de los vagones, pensando en la posibilidad de que llegara otro tren o quedarse dentro por protección puesto que no sabían que los habían impactado. Sin embargo, se percataron que una pareja, al parecer dueños del predio vecino a donde ocurrieron los hechos, cortó la cerca que limitaba el acceso para facilitar la entrada de los afectados y fue entonces cuando decidieron descender del tren.

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Una vez fuera, la pareja colombiana se sumó a los esfuerzos de rescate. "Se hizo como una cadena humana para ayudar a bajar a las personas que no podían bajar por sí mismos", describió Duque.

“A los 10 minutos empezó a llegar la Guardia Civil, los bomberos, la Cruz Roja. Había helicópteros, habían alrededor de 20 ambulancias en menos de 30 minutos, todo muy organizado la verdad", añadió Laura.

Los colombianos aseguraron que, a pesar de resultar ilesos, la experiencia les dejó una profunda impresión: “fue muy impactante ver tantas personas en mal estado”.

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