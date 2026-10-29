"El fútbol pertenece a lo fans": Cristiano Ronaldo tras ganar el Balón de Oro de Todos los Tiempos

Cristiano Ronaldo fue el amplio ganador del BOAT, el Balón de Oro de Todos los Tiempos, gracias a su temporada 2008 y en donde competía con más leyendas del fútbol como Lionel Messi, Ronaldo Nazario o Johan Cruyff, entre otros.

La organización del premio lanzó las votaciones a todo el público desde el pasado 1 de octubre y estuvieron disponibles hasta el 27, un día después de que Harry Kane recibiera el premio al mejor jugador de la temporada; durante los primeros días de la encuesta, Cristiano ya arrasaba y lideraba el ranking con más del 70% de los votos.

Cristiano Ronaldo se pronunció tras ganar el BOAT

El astro portugués se pronunció a través de su red social Instagram y le dedicó unas palabras a todos sus fanáticos que fueron los encargados de votar para elegir al mejor de todos los tiempos:

"¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es de ustedes", escribió el goleador que cada día se acerca más a alcanzar su gran objetivo de los 1.000 goles como profesional.

El top 10 del ranking lo comparten las dos máximas leyendas de los últimos tiempos; Ronaldo y Messi se llevaron todas las votaciones para elegir al mejor de todos los tiempos.

Así fue la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo

En la temporada 2008, Cristiano Ronaldo era jugador de Manchester United, en una de las épocas más exitosas del club y, durante el año futbolístico, el astro portugués conquistó varios trofeos grupales e individuales y registró 42 goles en todas las competiciones.

Con el club ganó la Champions League, Premier League, Mundial de Clubes y la Community Shield.

Por su parte, como premios individuales consiguió su primer Balón de Oro, fue elegido el mejor jugador del Mundial de la FIFA, ganó la Bota de Oro de Europa, fue elegido el mejor jugador de la UEFA y fue el máximo goleador de la Champions League.