ANATO: la vitrina que conecta a Colombia con el turismo global

Hoy, el país vive uno de los momentos más relevantes de su historia turística, con un creciente reconocimiento internacional y una mayor presencia en los mercados globales. Este posicionamiento es el resultado de una estrategia sostenida de promoción internacional y del trabajo articulado entre el sector público y privado, que tiene en la Vitrina Turística de ANATO su principal escenario de proyección global. ANATO se ha consolidado como una plataforma estratégica que conecta al país con los mercados internacionales, fortalece la confianza de la industria turística y abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico de las regiones.

En este escenario, Colombia Travel Mart, la macrorrueda de turismo organizada por ProColombia en el marco de la Vitrina Turística de ANATO, se ha consolidado como el principal instrumento de promoción internacional del turismo colombiano, conectando directamente la oferta nacional con los mercados globales. Este evento reúne en 2026 a 206 compradores internacionales de 35 países y 226 empresas exportadoras de 21 departamentos, lo que permitirá la realización de más de 650 citas de negocio que impulsarán nuevas oportunidades para el turismo colombiano. Esta versión se destaca por contar con la mayor diversidad de mercados participantes en este periodo reciente, consolidando a Colombia como un destino cada vez más relevante en el escenario turístico internacional. Colombia Travel Mart no solo proyecta la imagen del país, sino que permite que esa promoción se traduzca en negocios reales, en más visitantes internacionales y en mayores oportunidades para las empresas y las regiones.

Colombia Travel Mart es el reflejo de una estrategia de promoción internacional orientada a generar resultados concretos para el país. La presencia de compradores provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y España, así como de nuevos mercados en Asia como Singapur, Vietnam y Corea del Sur, evidencia el creciente interés internacional por Colombia y el impacto de una labor sostenida de posicionamiento que conecta a nuestras regiones con el mundo y abre nuevas oportunidades para el sector turístico nacional.

La Vitrina Turística de ANATO permite que el mundo descubra la grandeza de Colombia a través de sus territorios, su biodiversidad, su cultura y la calidez de su gente. Cada cita de negocio, cada nuevo contacto internacional y cada alianza construida en este escenario representa una oportunidad concreta para generar empleo, fortalecer las economías regionales y consolidar al turismo como un motor estratégico de desarrollo. Colombia Travel Mart permite convertir ese interés global en resultados tangibles, facilitando la conexión entre empresarios colombianos y compradores internacionales, y proyectando la diversidad y el potencial turístico del país en los mercados de mayor valor.

Durante este cuatrienio, Colombia ha fortalecido de manera significativa su posicionamiento internacional como destino turístico, ampliando el alcance global de su promoción y consolidando la confianza de la industria. Colombia Travel Mart ha sido reflejo de esta evolución, pasando de reunir compradores de 31 países en 2022 a contar en 2026 con la participación de 35 mercados internacionales, evidenciando el creciente interés global por el país. Asimismo, la participación de empresas exportadoras colombianas creció de 179 a 226, demostrando el fortalecimiento del tejido empresarial turístico nacional y la consolidación de Colombia como un destino competitivo en el escenario internacional. Estos avances reflejan el impacto de una estrategia sostenida para proyectar al país ante el mundo, fortalecer su presencia en los mercados internacionales y generar oportunidades reales para las regiones y los empresarios colombianos.

El posicionamiento que hoy tiene Colombia en el turismo global es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado, en la que ANATO ha sido un aliado fundamental para proyectar la oferta turística nacional ante el mundo. Colombia Travel Mart continuará siendo un instrumento clave para fortalecer esa conexión internacional y seguir abriendo oportunidades para nuestras regiones y empresarios. En ProColombia trabajamos con una convicción clara: llevar a Colombia del escritorio al territorio y del territorio al mundo, mostrando lo mejor de nuestra identidad, nuestra diversidad y nuestro potencial. Colombia, El País de la Belleza, avanza con paso firme, consolidándose como un destino que inspira, conecta y genera oportunidades, y ANATO seguirá siendo la vitrina estratégica que permite proyectar al país ante el mundo y fortalecer su liderazgo turístico internacional.