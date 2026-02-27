CANAL RCN
Internacional

ONU advierte que los ataques contra mujeres son posibles en países que protegen a los poderosos

El alto comisionado de la ONU para los DDHH lamentó que niñas y mujeres sean silenciadas en países como Afganistán, bajo el régimen de los talibanes.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Noticias RCN

AFP

febrero 27 de 2026
02:19 p. m.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este viernes, 27 de febrero, que la violencia contra las mujeres se ha convertido en una "emergencia global".

En medio de su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Türk reveló una cifra devastadora: aproximadamente 50.000 mujeres y niñas perdieron la vida de forma violenta en el mundo durante 2024, señalando además que la gran mayoría de estos crímenes fueron perpetrados por sus propios familiares.

Ataques son posibles en sistemas que silencian a las víctimas y protegen a los poderosos:

Dentro de este panorama de crisis, el alto funcionario hizo una dura comparación sobre la situación en Afganistán bajo el régimen talibán, afirmando que "el sistema de segregación impuesto a las mujeres recuerda al apartheid, basado en el sexo en lugar de la raza".

Türk señaló que este tipo de estructuras opresivas no son aisladas, denunciando que "estos abusos horribles son posibles gracias a sistemas sociales que silencian a las mujeres y niñas y protegen a los hombres poderosos de toda responsabilidad".

Casos de horror y violencia política:

Ante el Consejo, el Alto Comisionado manifestó su preocupación por el crecimiento de la misoginia en entornos digitales, destacando que el odio en línea se ha ensañado con quienes ocupan cargos de poder: "Todas las mujeres políticas con las que me reúno me dicen que son constantemente víctimas de misoginia y odio en línea".

Para ilustrar la gravedad y el alcance de esta problemática, Türk evocó escándalos que han conmocionado a la opinión pública internacional, específicamente los casos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y de la francesa Gisèle Pelicot, drogada y grabada por su marido junto a otros hombres.

Según el diplomático, ambos expedientes denotan "la magnitud de la explotación y los abusos cometidos contra mujeres y niñas", evidenciando fallos sistémicos en la protección de los derechos humanos fundamentales.

