Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

Bajo la dirección de Daniel Ledesma, un líder local que transformó su vida a través de estos mismos programas, este moderno espacio busca convertirse en el epicentro tecnológico y educativo para cientos de jóvenes. Con el respaldo de importantes aliados estratégicos, esta nueva casa no solo representa una evolución en infraestructura y accesibilidad, sino una apuesta firme por la paz, la inclusión y la creación de oportunidades reales en territorios que históricamente han enfrentado grandes desafíos.

La transformación de la YMCA Medellín en la Comuna 13

Desde su llegada a Medellín en 1974, la organización YMCA ha sido un pilar fundamental en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Su presencia en la Comuna 13, activa desde 1998, ha permitido desarrollar procesos comunitarios sostenibles que hoy dan un salto histórico.

El próximo 13 de marzo, la YMCA inaugurará su renovada sede en el barrio San Javier. Este espacio fue reestructurado con una visión de accesibilidad universal, incorporando áreas diseñadas para personas con movilidad reducida y discapacidad.

Las nuevas instalaciones representan la recuperación física de un entorno vital para la comunidad, proyectando a una institución más fuerte, autónoma y sostenible. Los espacios ahora cuentan con salones más amplios, mejor iluminación y ventilación, optimizados para potenciar los encuentros comunitarios.

Daniel Ledesma: de beneficiario a director de la YMCA

La historia de la nueva sede está intrínsecamente ligada a la de su actual director. Daniel Ledesma, nacido en 1998 y criado en la Comuna 13, conoce de primera mano que la violencia y la desigualdad en Antioquia no son simples estadísticas.

Su relación con la organización comenzó en 2014 como beneficiario. Sin embargo, fue en 2019, liderando a 25 jóvenes en el proyecto "Paza la Paz", cuando comprendió el verdadero impacto de la institución. "Primero creí en los jóvenes y luego entendí que la YMCA podía ser el hogar institucional para sostener esa apuesta", afirma Ledesma.

Desde que asumió la dirección en 2024, Ledesma se ha enfocado en fortalecer la gobernanza, modernizar los procesos internos y recuperar el posicionamiento de la entidad en la ciudad, manteniendo intacta su esencia social y su compromiso con la juventud antioqueña.

Educación y tecnología: la nueva oferta para los jóvenes

La renovada casa de la YMCA en Medellín no solo es un cambio de fachada, sino una evolución en su oferta de valor. El enfoque principal estará en la educación, la tecnología, la participación ciudadana y el voluntariado.

Entre las principales iniciativas que se desarrollarán en este espacio destacan:

Escuela de Formación Digital: Una sala equipada con internet gratuito y 15 computadores, lograda gracias al programa Escuelas Conectadas de Claro Colombia, diseñada para fortalecer las competencias tecnológicas de las familias.

Una sala equipada con internet gratuito y 15 computadores, lograda gracias al programa Escuelas Conectadas de Claro Colombia, diseñada para fortalecer las competencias tecnológicas de las familias. Formación técnica y tecnológica: A través de una alianza con la Fundación Carlos Slim, se ofrecerán programas de autoaprendizaje.

A través de una alianza con la Fundación Carlos Slim, se ofrecerán programas de autoaprendizaje. Eje educativo integral: Cursos preuniversitarios intensivos, formación en inglés para todas las edades y programas de inmersión para pasantías.

Cursos preuniversitarios intensivos, formación en inglés para todas las edades y programas de inmersión para pasantías. Proyecto PAZA LA PAZ: Una iniciativa continua para promover la democracia, la cultura y el emprendimiento como motores de transformación.

Alianzas estratégicas para el desarrollo social en Antioquia

Actualmente, la YMCA Medellín cuenta con el apoyo de 94 jóvenes voluntarios y un equipo comprometido de colaboradores. La meta estratégica para el año 2026 es expandir este impacto, alcanzando las 250 personas vinculadas e impulsando el voluntariado rural.

Esta ambiciosa renovación física y operativa fue posible gracias a un modelo de corresponsabilidad. Entidades como The Limestone Trust, la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín y Claro Colombia unieron esfuerzos para materializar este proyecto. El respaldo financiero de The Limestone Trust, consolidado desde 2024, fue determinante para intervenir la edificación deteriorada y transformarla en un centro de innovación.

Más que una inversión en ladrillos, esta articulación institucional es un voto de confianza en el liderazgo juvenil local, consolidando a la YMCA como un referente indiscutible de paz, diversidad e innovación social en el departamento.