Dron cargado con explosivos cayó sobre una casa familiar en Segovia: todos los integrantes estaban ahí

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron directamente sobre su vivienda.

El hecho no solo dejó tres víctimas mortales y un sobreviviente herido, sino que desató desplazamientos masivos en esa zona rural. El gobernador de Antioquia confirmó que ya son 150 personas las que han salido de la vereda hacia el casco urbano por miedo a nuevos ataques.

Mientras tanto, los más de 100 hombres enviados por la Brigada 19 del Ejército Nacional aún no han podido llegar al punto exacto donde ocurrió la tragedia, debido a la complejidad de la situación de orden público.

Dron cargado con explosivos cayó sobre una casa familiar en Segovia

El ataque se produjo cuando un dron sobrevoló la vivienda de la familia y dejó caer un artefacto explosivo. La detonación impactó directamente la casa y causó la muerte de Yaluzán Cano Silva, Alonso de Jesús Silva y María Cecilia Silva Silva.

Las víctimas hacían parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda, lo que ha llevado a que una de las hipótesis apunte a una posible retaliación por parte de grupos criminales. Sin embargo, las autoridades recalcaron que esa línea es materia de investigación.

Un cuarto integrante de la familia resultó herido en la explosión. Actualmente se recupera en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, donde recibe atención médica tras las lesiones sufridas en el ataque.

¿Cómo fue el ataque con dron a una casa en Segovia?

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, describió el hecho de la siguiente manera:

Es una familia que nada tiene que ver con el conflicto, que sencillamente con un dron sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda muere la mamá, dos hijos y un hijo está herido.

La respuesta institucional incluyó el anuncio de una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar o capturar a los responsables del atentado. Además, se ofrecen 20 millones de pesos para ubicar al operador del dron.

El comandante de la XIX Brigada, José Perdomo, aseguró:

Han intensificado el despliegue operacional en el área con la inserción de más de 100 soldados el día de hoy para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos.

Desde la Gobernación insistieron en que la presencia del Ejército debe ser permanente en la zona. El mandatario departamental reiteró que esta solicitud ha sido elevada en varias oportunidades al Gobierno Nacional, sin que hasta ahora se haya concretado una presencia militar fija.