América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

El mercado de fichajes comienza a moverse con fuerza en el fútbol colombiano y el América de Cali aparece como uno de los protagonistas. El conjunto escarlata, que ha mostrado competitividad en las primeras jornadas de la Liga BetPlay, estaría muy cerca de concretar la incorporación de un nuevo delantero con el objetivo de potenciar su frente de ataque y aumentar las variantes ofensivas para lo que resta del semestre.

Aunque el equipo ha respondido en términos colectivos y resultados, la dirigencia considera clave reforzar la nómina para sostener el ritmo en un campeonato exigente y con calendario apretado. En ese contexto, el nombre que toma fuerza es el del atacante antioqueño Tomás Ángel, futbolista con pasado en el Atlético Nacional y que actualmente pertenece al San Diego FC de la MLS.

Un regreso con cuentas pendientes

Tomás Ángel es un delantero joven, con movilidad en el frente de ataque y capacidad para jugar tanto como referencia de área como partiendo desde los costados. Su paso por Atlético Nacional le permitió sumar experiencia en competiciones locales e internacionales, aunque su proceso tuvo altibajos propios de la edad y la competencia interna.

El salto al fútbol estadounidense representó un nuevo desafío en su carrera, pero ahora el panorama apunta a un regreso al país para asumir un rol protagónico. América busca un atacante que complemente su estructura ofensiva y que pueda aportar frescura, presión alta y eficacia en el último tercio del campo.

Acuerdo en fase final

De acuerdo con la información revelada por el periodista Felipe Sierra, las conversaciones entre el jugador y la institución vallecaucana estarían en etapa avanzada. El entorno del futbolista y el club habrían acercado posiciones para cerrar el acuerdo que permitiría su incorporación en las próximas semanas.

De concretarse la operación, América sumaría una pieza estratégica para fortalecer su aspiración de mantenerse en la parte alta de la tabla y consolidarse como candidato al título. La llegada de Ángel no solo ampliaría las opciones ofensivas, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la ambición deportiva del equipo para este 2026.

La expectativa ahora se centra en el anuncio oficial. Mientras tanto, la hinchada escarlata comienza a ilusionarse con la posibilidad de ver a Tomás Ángel vestido de rojo, listo para aportar goles y protagonismo en el campeonato colombiano.