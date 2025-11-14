Colombia potencia su presencia en PLMA: innovación, sostenibilidad y eficiencia desde el País de la Belleza

Este año, entre el 16 y el 18 de noviembre, Colombia llega con la delegación más amplia y diversa de su historia, un reflejo del camino que hemos recorrido como país para consolidarnos como un socio estratégico para los grandes compradores internacionales. Este avance también ha sido posible gracias al trabajo permanente de la oficina de ProColombia en Estados Unidos, que ha acompañado a nuestras empresas en el relacionamiento con retailers, la identificación de oportunidades y el fortalecimiento de su presencia en uno de los mercados más exigentes y competitivos del mundo.

De manera complementaria a la participación oficial en PLMA 2025, este año lideramos una misión exploratoria a Chicago con nueve empresas colombianas, representadas por doce empresarios, en su mayoría MiPymes provenientes de sectores como snacks, bebidas vegetales, cacao, pasabocas y suplementos nutricionales. Esta agenda incluye visitas técnicas a supermercados y tiendas especializadas para entender de primera mano las dinámicas del consumidor estadounidense, así como una jornada académica con el experto Jim Wisner, referente internacional en retail y marcas privadas. Con esta preparación, buscamos que más empresas fortalezcan sus capacidades y aprovechen de manera estratégica las oportunidades que ofrece este mercado.

Nuestra participación en PLMA 2025 no es una casualidad ni un esfuerzo aislado. Es la suma de décadas de crecimiento exportador, de empresas que han elevado sus estándares, de instituciones que impulsan la internacionalización y, sobre todo, de una industria que entiende el valor de competir con calidad, sostenibilidad e innovación. Colombia no solo está entrando a la conversación global de las marcas privadas: está llegando con propuestas sólidas que responden a lo que hoy exige el consumidor del mundo.

Las cifras de los últimos años lo demuestran. En 2024, las exportaciones colombianas de la cadena de Químicos y Ciencias de la Vida hacia Estados Unidos alcanzaron USD 404 millones, un crecimiento del 8 % frente a 2023. Solo los cosméticos aumentaron un 22 % hasta llegar a USD 378 millones, mientras que los productos de aseo del hogar crecieron cerca de un 13 %, alcanzando USD 197 millones. Desde 2020, este sector ha crecido en promedio más de un 14 % anual hacia el mercado estadounidense, consolidando al país como un proveedor confiable y en ascenso.

Este dinamismo no solo se refleja en química y cuidado personal. La oferta colombiana de alimentos procesados también ha ganado protagonismo en Estados Unidos: aceites y grasas, derivados del café, frutas y hortalizas procesadas, confitería de azúcar y cacao han presentado crecimientos significativos entre 2020 y 2024, fortaleciendo la presencia de Colombia en categorías clave. En varios de estos segmentos, nuestro país ya es uno de los principales proveedores del mercado estadounidense, destacándose como segundo proveedor global de azúcar orgánica y café tostado, y uno de los mayores abastecedores de derivados del cacao y productos pesqueros.

Más allá de los números, lo que realmente diferencia a Colombia en el universo de las marcas privadas es su capacidad para adaptarse a las tendencias globales. Las empresas de la delegación de este año son una muestra clara de esta transformación: Química Orión opera bajo un modelo de economía circular con energía solar que cubre el 80 % de su producción; ECO PACS produce limpiadores ultra concentrados en empaques flexibles con 50 % de resina reciclada; y Berhlan, con más de 26 años de experiencia, fabrica para más de 160 marcas en 12 países. Todas estas iniciativas no solo cumplen con las exigencias regulatorias internacionales, sino que representan un compromiso real con la sostenibilidad, la eficiencia y el consumidor moderno.

En alimentos, compañías como Colanta, Levapan, Un Solo Proveedor, Al Fresco y Alimentos Nebraska cuentan con certificaciones GFSI, HACCP, GMP, IFS y FSSC 22000, una garantía para los retailers que necesitan proveedores estables, confiables y con altos estándares de inocuidad. Colombia ya no participa en estos mercados como un actor emergente, sino como un aliado preparado, competitivo y consciente del valor de la trazabilidad, la calidad y la innovación.

A estas capacidades se suma una ventaja competitiva clave: nuestra conectividad. Con tiempos de tránsito que oscilan entre 3 y 16 días hacia los principales puertos de Estados Unidos, Colombia ofrece eficiencia logística, flexibilidad y agilidad en la reposición de inventarios. En un mercado donde la respuesta rápida puede definir el éxito, esta cercanía geográfica se convierte en un diferenciador estratégico.

Por todo esto, la presencia colombiana en PLMA 2025, compuesta por 15 empresas, representa un hito para nuestro país. No solo es la mayor delegación en nuestra historia, sino también la más preparada y alineada con las demandas actuales del mercado estadounidense: sostenibilidad, certificaciones, innovación, eficiencia y capacidad de adaptación.

En ProColombia seguiremos trabajando para que cada vez más empresas accedan a estos espacios, se integren a las cadenas de valor norteamericanas y expandan su presencia internacional. El País de la Belleza tiene todo para ser un actor relevante en el mundo de las marcas privadas, y este año en PLMA confirmamos que estamos listos para dar un salto aún mayor.

Colombia está preparada para convertirse en un socio de largo plazo para las marcas privadas globales. Y el mundo ya está empezando a verlo.