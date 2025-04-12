CANAL RCN
Colombia Video

Chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista por el partido Liberal en Bogotá

Espinosa es una acérrima contradictora del Gobierno Petro y ejerce control político en sus redes sociales.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con un discurso de oposición al Gobierno Petro y una visión, que comparte de manera frecuente en sus redes sociales, sobre cómo podría mejorar la capital colombiana, la chef detrás de uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica durante los últimos 11 años, Leonor Espinosa será la cabeza de lista por el Partido Liberal en Bogotá.

Precisamente, en su última publicación en redes sociales, la chef de ‘Leo’ se refirió a un tema que preocupa a comerciantes en la ciudad, pese a las cifras de turismo positivas de los últimos meses.

Coalición partidista ¡Ahora Colombia! presenta su lista de candidatos a la Cámara por Antioquia
RELACIONADO

Coalición partidista ¡Ahora Colombia! presenta su lista de candidatos a la Cámara por Antioquia

“Detrás de estos récords hay una realidad poco mencionada. El crecimiento del turismo no beneficia de manera equitativa. Gran parte de los viajeros que impulsan esta expansión o son turistas de presupuesto moderado, o se mueven hacia actividades paralelas que no pasan por los canales formales de la ciudad, lo que podría reducir el impacto sobre la oferta turística estructurada”, indicó.

Para atender este fenómeno, Espinosa insiste en que es “necesario preguntarse cómo lograr que ese dinamismo no se concentre solo en algunos segmentos mientras otros siguen operando por debajo de su potencial”. Sin embargo, aún no se ha referido a sus aspiraciones políticas en las que estará a acompañada por rostros como el de la hija del expresidente Gaviria, María Paz, que pidió ser el número 100 en la lista al Senado.

Listas al Congreso siguen configurándose en el país:

Otras listas al Congreso siguen tomando forma. Es el caso de la lista al Senado del Partido de la U que, de acuerdo con información reciente, será encabezada por el senador Juan Felipe Lemos.

A quien no ha incluido el partido es al presidente de la Cámara de Representantes Julián López que, a finales de octubre, fue suspendido al publicar un video en el que llamaba a conformar la Nueva U, argumentando que se ha “tenido suficiente de lo mismo” y, por tanto, “es momento de una Nueva U, que escuche, actúe y resuelva a tiempo”.

Se desborda la pelea en el Pacto Histórico: paridad, renglones y una disputa que ya escaló hasta Petro
RELACIONADO

Se desborda la pelea en el Pacto Histórico: paridad, renglones y una disputa que ya escaló hasta Petro

Mientras, el movimiento ‘Con Toda por Colombia’, del exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, y ‘Creemos’ del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez confirmaron e inscribieron sus listas esta semana.

Desde ‘Creemos’, la candidata al Senado y hermana del actual mandatario Juliana Gutiérrez insistió en que hace falta “devolverle la honorabilidad a las Fuerzas Militares y trabajar muy duro por los niños, niñas y adolescentes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad

Policía sería el cerebro interno en el millonario robo a la joyería de Bucaramanga: esto descubrieron

Inseguridad

Revelan modus operandi de banda que golpeaba, robaba y abandonaba en caños a conductores de apps

Educación

Más de 130 vendedores informales y trabajadores de plazas de Mercado en Bogotá se graduaron: ahora son bachilleres

Otras Noticias

Estados Unidos

Cayó banda que estuvo detrás de falsificar visas para EE. UU.: hay colombianos implicados

Durante cinco años, la estructura obtuvo millonarios ingresos.

Karol G

Karol G entregará premios durante la transmisión de ‘La Premiere’: ¿cómo participar?

La cantante antioqueña sorprendió al revelar las dinámicas que premiará durante la transmisión global.

Atlético Nacional

¡Bochornoso! Aguerre cogió a puños a jugadores de Nacional tras terminar el clásico

Finanzas personales

Estos son los únicos casos en los que los hijos no pueden cobrar la pensión de sus padres

Alimentos

Ocho de cada diez personas comen más en diciembre y el 45% sube hasta 4 kilos, según encuesta