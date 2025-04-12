Chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista por el partido Liberal en Bogotá

Con un discurso de oposición al Gobierno Petro y una visión, que comparte de manera frecuente en sus redes sociales, sobre cómo podría mejorar la capital colombiana, la chef detrás de uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica durante los últimos 11 años, Leonor Espinosa será la cabeza de lista por el Partido Liberal en Bogotá.

Precisamente, en su última publicación en redes sociales, la chef de ‘Leo’ se refirió a un tema que preocupa a comerciantes en la ciudad, pese a las cifras de turismo positivas de los últimos meses.

“Detrás de estos récords hay una realidad poco mencionada. El crecimiento del turismo no beneficia de manera equitativa. Gran parte de los viajeros que impulsan esta expansión o son turistas de presupuesto moderado, o se mueven hacia actividades paralelas que no pasan por los canales formales de la ciudad, lo que podría reducir el impacto sobre la oferta turística estructurada”, indicó.

Para atender este fenómeno, Espinosa insiste en que es “necesario preguntarse cómo lograr que ese dinamismo no se concentre solo en algunos segmentos mientras otros siguen operando por debajo de su potencial”. Sin embargo, aún no se ha referido a sus aspiraciones políticas en las que estará a acompañada por rostros como el de la hija del expresidente Gaviria, María Paz, que pidió ser el número 100 en la lista al Senado.

Listas al Congreso siguen configurándose en el país:

Otras listas al Congreso siguen tomando forma. Es el caso de la lista al Senado del Partido de la U que, de acuerdo con información reciente, será encabezada por el senador Juan Felipe Lemos.

A quien no ha incluido el partido es al presidente de la Cámara de Representantes Julián López que, a finales de octubre, fue suspendido al publicar un video en el que llamaba a conformar la Nueva U, argumentando que se ha “tenido suficiente de lo mismo” y, por tanto, “es momento de una Nueva U, que escuche, actúe y resuelva a tiempo”.

Mientras, el movimiento ‘Con Toda por Colombia’, del exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, y ‘Creemos’ del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez confirmaron e inscribieron sus listas esta semana.

Desde ‘Creemos’, la candidata al Senado y hermana del actual mandatario Juliana Gutiérrez insistió en que hace falta “devolverle la honorabilidad a las Fuerzas Militares y trabajar muy duro por los niños, niñas y adolescentes”.