¿Por qué Corea del Sur prohibió lanzar globos hacia Corea del Norte?

Corea del Sur dio un paso decisivo para frenar propagandística en la frontera con Corea del Norte al aprobar la prohibición de lanzamiento de globos no tripulados en zonas de exclusión.

La medida llega en medio de tensiones políticas internas y acusaciones que apuntan al expresidente Yoon Suk Yeol por, presuntamente, ordenar operaciones clandestinas contra Pyongyang.

El Ministerio de Unificación confirmó que “una enmienda a la Ley de Seguridad Aérea, que prohíbe el vuelo de todos los globos no tripulados en zonas de exclusión aérea, se aprobó en sesión plenaria de la Asamblea Nacional” el martes, según un comunicado enviado a la agencia AFP.

El gobierno surcoreano busca frenar de esta manera la difusión de panfletos y otros materiales propagandísticos enviados tradicionalmente por activistas y, según el Norte, también por autoridades del Sur.

¿Globos con propaganda llegaron a Pyongyang?

Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de que Pyongyang asegurara el año pasado haber “demostrado” que Corea del Sur envió aparatos voladores para lanzar folletos sobre su capital, algo que el ejército surcoreano no ha confirmado.

En paralelo a la aprobación de la nueva ley, el presidente Lee Jae-myung abrió un nuevo frente político al afirmar que evalúa disculparse ante Corea del Norte por órdenes presuntamente emitidas por su predecesor.

“Siento que debería disculparme, pero dudo en decirlo en voz alta”, declaró durante una conferencia de prensa, aunque reconoció que expresar formalmente ese arrepentimiento podría tener un costo político: “Me preocupa que, si lo hago, pueda utilizarse como munición para batallas ideológicas o acusaciones de ser pro-Corea del Norte”.

Las investigaciones contra Yoon avanzan desde hace semanas. La fiscalía lo acusa de ordenar al ejército sobrevolar Pyongyang con drones y lanzar panfletos para provocar una reacción del régimen de Kim Jong Un. Según las autoridades, el exmandatario buscaba generar un ataque norcoreano que justificara la imposición de la ley marcial bajo el argumento de una emergencia nacional. El mes pasado fue formalmente acusado de “ayudar al enemigo”.

Desde que asumió el poder en junio, Lee Jae-myung ha intentado reducir la tensión intercoreana, entre ellas la retirada de los altavoces de propaganda instalados en la frontera. La reciente aprobación de la nueva ley sobre globos se inscribe en ese giro, aunque mantiene viva la controversia interna sobre el legado de Yoon y las operaciones de propaganda entre ambas Coreas.