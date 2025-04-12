Junior se quitó de la ‘paternidad’ de América y se encamina a la gran final del FPC

Junior de Barranquilla dio un golpe clave en la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y dejó encaminado su camino hacia la gran final del fútbol profesional colombiano. El conjunto dirigido por Alfredo Arias venció 2-1 a América de Cali este jueves 4 de diciembre en el estadio Metropolitano, en un duelo vibrante que mantuvo la emoción hasta el pitazo final y que dejó al equipo rojiblanco con una ventaja significativa de cara a la última jornada.

Aunque el encuentro comenzó cuesta arriba para los barranquilleros, América golpeó primero y encendió las alarmas en el ‘Coloso de la Ciudadela’. Sin embargo, Junior respondió con personalidad, equilibrio y una notable mejoría en su juego colectivo. Los locales ajustaron líneas, recuperaron protagonismo y terminaron remontando el marcador gracias a los tantos de Jermein Peña y Didier Moreno, quienes se convirtieron en los héroes de la noche.

Junior mostró carácter y se adueñó del Grupo A

Tras la remontada, Junior manejó con inteligencia los ritmos de los últimos minutos y neutralizó los intentos del equipo caleño por volver a meterse en la pelea. El orden defensivo, sumado al buen trabajo en el mediocampo, permitió a los barranquilleros sostener la ventaja y celebrar un triunfo que los deja como líderes del Grupo A con 11 puntos.

Con esta victoria, el equipo de Arias no solo confirmó su recuperación futbolística en el cierre del semestre, sino que también dio un mensaje claro a sus rivales: tiene la convicción y el nivel necesario para pelear por el título. En contraste, América de Cali quedó sin opciones reales y ahora afrontará la última jornada únicamente con el deseo de cerrar de manera digna su participación.

La última fecha definirá al rival de Deportes Tolima

El panorama del grupo es claro: Atlético Nacional, con 8 unidades, es el único equipo que puede disputarle a Junior el cupo a la gran final. La definición será apasionante, pues ambos deberán jugar de visitantes en escenarios complejos y ante rivales motivados por cerrar su semestre con un triunfo.

En la próxima jornada, Independiente Medellín recibirá a Junior en el Atanasio Girardot, mientras que América de Cali será local ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. Los rojiblancos dependen de sí mismos: un triunfo o un empate les garantiza el tiquete a la final.

Lo único cierto es que el finalista del Grupo A se definirá en 90 minutos que prometen tensión máxima. Junior, por ahora, dio el paso más importante y se perfila como el gran candidato para enfrentar a Deportes Tolima en la disputa por el título del FPC.