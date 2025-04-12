Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta

La temporada navideña es el periodo más dinámico para el comercio de lujo y moda en Colombia, donde el comportamiento de compra lleva a triplicar el volumen de ventas habitual en la categoría, haciendo que diciembre represente el equivalente a un trimestre de facturación anual, según cifras del ecosistema de marcas premium SBQ. Afirmación que se refuerza con el análisis de consumo de Fenalco que señala que el 36 % de los colombianos destina más de $800.000 a la compra de obsequios.

Sin embargo, en el segmento de moda y accesorios de lujo, la cifra es aún mayor, con un ticket promedio de compra en tiendas especializadas que se establece en $1 millón de pesos, siendo los hombres quienes asumen la mayor carga financiera, concentrando cerca del 60 % del gasto total destinado a regalos; mientras que las mujeres son las que adquieren el mayor número de unidades, impulsado por la búsqueda de descuentos de temporada.

Sebastián Barrientos, CEO del multimarca, destaca que el consumidor busca regalos con funcionalidad y valor emocional, más allá de la simple indumentaria, destacando la importancia de los accesorios y la perfumería en esta época.

"Para esta Navidad, dos productos se consolidan como tendencias premium para regalar. En primer lugar están las gafas de sol. Este accesorio es esencial para la temporada y un regalo práctico, debido a que los colombianos suelen viajar durante diciembre y enero", dijo.

Y agregó: "Además, firmas como Prada, Miu Miu, Ray-Ban y Oakley recientemente lanzaron nuevas colecciones. Por otro lado, están los perfumes, que son un obsequio íntimo y esencial. Esta categoría de lujo se utiliza especialmente para proyectar identidad, lo que la convierte en un regalo altamente personalizado y emotivo”.

A pesar de la relevancia creciente de los accesorios, la ropa se mantiene como la categoría dominante, capturando cerca del 60 % de las transacciones, según SBQ. Esto obedece a la tradición cultural de estrenar y el deseo propio de los colombianos de proyectar una imagen renovada durante las festividades.

Si bien el 32 % de las personas prefiere realizar sus compras durante las primeras semanas de diciembre, según Fenalco, la mayoría de los colombianos concentra su gasto en el último momento, registrando los picos más altos de ventas desde el 15 hasta el 24 de diciembre, siendo el periodo entre el 21 y el 24 el de mayor intensidad comercial.

Además, el mercado demuestra que eventos como el Black Friday o los Madrugones cumplen una función específica al atraer a un nicho estratégico de "cazadores de ofertas" que se anticipan a la temporada.

Cifras como las de la compañía SBQ ratifican que la moda de lujo es el principal motor del gasto de fin de año, con una intención de compra que se mantiene constante a pesar de las fluctuaciones en el ticket promedio.

Este comportamiento está impulsado directamente por la nueva generación de consumidores, cuya adquisición de artículos de moda se ha incrementado activamente gracias a la influencia inmediata de las tendencias globales difundidas a través de redes sociales.