El turismo impulsa el desarrollo de Colombia

No es solo más turismo: es mejor turismo. Estamos atrayendo viajeros de alto gasto que dejan valor directo en nuestras regiones y dinamizan encadenamientos locales.

Detrás de estas cifras hay una estrategia de mercadeo internacional para llegar a los viajeros correctos, con mensajes y contenidos a la medida, alianzas y pauta en los canales donde están y en el momento oportuno. Gracias a estas acciones de promoción, específicamente con campañas con agencias de viajes online, 1 de cada 3 turistas que hoy elige Colombia lo hace influenciado por esta estrategia diseñada según la madurez de cada mercado.

La presencia de Colombia en ferias internacionales también ha dado frutos extraordinarios. Gracias a la inversión realizada —a través de recursos de Fontur—, hemos alcanzado un retorno de hasta 118 veces en expectativas de negocio. Esto significa más oportunidades para empresarios, más negocios para las regiones y más razones para creer que la promoción internacional, cuando se hace con estrategia, transforma realidades.

En 2023, dimos un paso decisivo con el lanzamiento de la narrativa “Colombia, el País de la Belleza”. No es solo un concepto visual o un mensaje atractivo: es una invitación a descubrir un país diverso, vibrante y auténtico. Su despliegue en escenarios como Times Square en Nueva York, la Sphere de Las Vegas, Piccadilly Circus en Londres, el Burj Khalifa en Dubái y el metro de Tokio ha captado la atención del mundo, pero sobre todo ha abierto la puerta a una nueva forma de promoción: una que combina inteligencia artificial, análisis georreferenciado y creatividad para generar resultados tangibles en turismo, inversión y exportaciones.

Ese impulso se ha sentido en la conectividad aérea, con 68 nuevas rutas internacionales y la llegada de aerolíneas como Emirates, Plus Ultra, Arajet, Edelweiss, GOL y World2Fly, que han ampliado nuestra red y acercado a Colombia a mercados estratégicos. También en la conectividad marítima, donde recibimos 635 recaladas y casi un millón de cruceristas, ampliamos tres destinos de cruceros expedicionarios y vivimos hitos como las primeras llegadas a Buenaventura y Cabo de la Vela. Y junto a AmaWaterways, abrimos una ventana al turismo fluvial por el río Magdalena, conectando a los viajeros con nuestra historia y cultura ribereña.

En la industria de reuniones, los resultados son igualmente alentadores: 1.514 eventos internacionales captados en 25 municipios de 15 departamentos, y un tercer lugar en América Latina como destino para congresos, con 114 reuniones registradas en 2024, según ICCA. Este logro se suma a la labor de formación y fortalecimiento empresarial: más de 45.000 personas capacitadas en exportación de turismo, incluyendo 84 municipios PDET, y 321 empresas beneficiadas por el Programa de Preparación y Adecuación.

Todo esto ha sido reconocido internacionalmente. ProColombia ha sido galardonada tres años consecutivos (2022, 2023 y 2024) como Mejor Agencia de Promoción Turística de Sudamérica en los World Travel Awards. Entre 2022 y 2024 hemos recibido 31 premios y sumado 47 nominaciones para 2025. Y este año, en Cannes Lions, alcanzamos un hito histórico con tres Leones —Oro, Plata y Bronce— por campañas nacidas de la narrativa Colombia, el País de la Belleza.

Estos logros son una muestra de que Colombia está brillando en el escenario internacional, pero nuestro camino no se detiene aquí. Vamos por más, con el compromiso de cumplir la meta que nos ha trazado el Gobierno y de seguir posicionando a esta industria como un generador clave de divisas para el país, llevando la belleza de Colombia al mundo y traduciéndola en bienestar para nuestras comunidades.