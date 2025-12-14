CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué le pasa a los dientes a la hora de consumir dulces, según especialistas?

Las épocas decembrinas se convierten en la mejor oportunidad para que las caries de desarrollen ante el exceso de azúcar en la alimentación.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Según la Organización Mundial de la Salud, las caries es la enfermedad no transmisible más frecuente del mundo, ya que afecta a 2500 millones de personas, por lo que el consumo de azúcar y bebidas es el factor de riesgo más habitual para que se desarrolle esta enfermedad.

Ante esta situación, la OMS presentó un balance general en donde se revelaron distintos factores de riesgo y algunas medidas para prevenir y controlar esta enfermedad.

¡Cuidado! Estudio revela que consumir comida chatarra podría afectar la memoria
RELACIONADO

¡Cuidado! Estudio revela que consumir comida chatarra podría afectar la memoria

¿Qué le hace el azúcar a los dientes?

Las caries dentales son consideradas como un problema de salud pública que afecta a los dientes permanentes como a los dientes temporales y se estima que hay 2.000 millones de personas con caries en los dientes permanentes y 510 millones de niños con caries en sus dientes de leche.

Según la OMS, existen distintas intervenciones que ayudan a reducir el consumo de azúcares y a reducir la caries dental. Por esto, la organización reveló algunas de las consecuencias más importantes de no tratar esta enfermedad a tiempo son:

  • Síntomas físicos como dolor, molestias o infección sistémica crónica.
  • Limitaciones funcionales como dificultades para comer, hablar, respirar o dormir.
  • Efectos que van en detrimento del bienestar emocional, mental y social.

¿Qué hace el azúcar al entrar en contacto con los dientes?

Según microbiólogos, los primeros segundos después del contacto del azúcar con los dientes generan que las bacterias de la boca usen esta sustancia para crecer y multiplicarse. Ante esto, los niveles de acidez aumentan al punto de llegar a disolver el esmalte de los dientes.

De esta manera, los expertos explicaron que el consumo constante de dulce puede “sobrealimentar” a las bacterias malignas que la saliva no puede contrarrestar al final de su consumo.

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa
RELACIONADO

Autoridades piden adoptar medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus H3N2 en Europa

Consejos para cuidar los dientes

  • Cepillarse regularmente después de las comidas para eliminar la placa dental.
  • Evitar en lo posible el consumo durante el día de alimentos o bebidas con exceso de azúcar.
  • Ingerir el dulce durante las comidas del día para que la saliva pueda combatir el azúcar y neutralizar el ácido.
  • No comer dulces antes de ir a dormir.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Alerta por más de 100.000 casos de dengue este año: así puede evitar la enfermedad

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Inteligencia Artificial

¿Cómo es que la Inteligencia artificial podría mejorar los procedimientos de reproducción asistida?

Otras Noticias

Ministerio de las TIC

Ministerio de las TIC adeuda $13.957 millones a 63 productoras ganadoras de convocatoria Abre Cámara 2025

El sindicato de trabajadores de la industria audiovisual solicitó una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, responsable de girar los recursos al Ministerio de las TIC.

Comercio

La nueva obsesión del consumidor: Dos sectores definen la inversión en belleza en Colombia

Noviembre se consolidó como el mes de mayor volumen de ventas, concentrando hasta el 40% de las transacciones en línea.

Artistas

Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

Estados Unidos

La eventual caída del régimen en Venezuela podría tener efectos en otro país de la región

Fútbol

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River