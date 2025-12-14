¿Qué le pasa a los dientes a la hora de consumir dulces, según especialistas?

Según la Organización Mundial de la Salud, las caries es la enfermedad no transmisible más frecuente del mundo, ya que afecta a 2500 millones de personas, por lo que el consumo de azúcar y bebidas es el factor de riesgo más habitual para que se desarrolle esta enfermedad.

Ante esta situación, la OMS presentó un balance general en donde se revelaron distintos factores de riesgo y algunas medidas para prevenir y controlar esta enfermedad.

¿Qué le hace el azúcar a los dientes?

Las caries dentales son consideradas como un problema de salud pública que afecta a los dientes permanentes como a los dientes temporales y se estima que hay 2.000 millones de personas con caries en los dientes permanentes y 510 millones de niños con caries en sus dientes de leche.

Según la OMS, existen distintas intervenciones que ayudan a reducir el consumo de azúcares y a reducir la caries dental. Por esto, la organización reveló algunas de las consecuencias más importantes de no tratar esta enfermedad a tiempo son:

Síntomas físicos como dolor, molestias o infección sistémica crónica.

Limitaciones funcionales como dificultades para comer, hablar, respirar o dormir.

Efectos que van en detrimento del bienestar emocional, mental y social.

¿Qué hace el azúcar al entrar en contacto con los dientes?

Según microbiólogos, los primeros segundos después del contacto del azúcar con los dientes generan que las bacterias de la boca usen esta sustancia para crecer y multiplicarse. Ante esto, los niveles de acidez aumentan al punto de llegar a disolver el esmalte de los dientes.

De esta manera, los expertos explicaron que el consumo constante de dulce puede “sobrealimentar” a las bacterias malignas que la saliva no puede contrarrestar al final de su consumo.

Consejos para cuidar los dientes