Presidente del Tolima lanzó 'picante' dardo contra Teo Gutiérrez previo a la final de vuelta

El pasado viernes 12 de diciembre, Junior dio el primer golpe en la gran final del fútbol colombiano luego de golear 3-0 al Deportes Tolima en el Metropolitano de Barranquilla.

Ahora, más allá del tema futbolístico, la polémica se ha encendido en la previa del duelo de vuelta, luego de conocerse unas picantes palabras del presidente el cuadro pijao, César Camargo.

RELACIONADO Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

En charla con la cadena Caracol Radio, el dirigente fue duro y lanzó pulla contra el delantero Teo Gutiérrez, hombre que se ha robado los focos en las últimas semanas.

Esto dijo el presidente del Tolima sobre Teo Gutiérrez

La crítica de Camargo se dio con relación a la expulsión de Sebastián Guzmán. Si bien, para el dirigente fue justa la expulsión, el actuar de Teo fue lo criticable.

“Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”, dijo en charla con el medio en mención.

Ante este panorama, Camargo se refirió al arbitraje de vuelta que habrá para la final.

“No lo tengo, seguramente será alguno de los mejores árbitros y alguien que sea candidato a FIFA o al Mundial, no creo que se salga de ahí”, agregó.

“Sí, ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombre capaces, hombres intachables, no tengo duda. Como también el juez Betancur, no puedo decir que la roja fue injusta”, y completó.