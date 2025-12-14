CANAL RCN
Deportes

Presidente del Tolima lanzó 'picante' dardo contra Teo Gutiérrez previo a la final de vuelta

El delantero barranquillero fue criticado por su actuar dentro de la cancha.

Teófilo Gutiérrez Junior
FOTO: Teófilo Gutiérrez - Instagram

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
09:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado viernes 12 de diciembre, Junior dio el primer golpe en la gran final del fútbol colombiano luego de golear 3-0 al Deportes Tolima en el Metropolitano de Barranquilla.

Ahora, más allá del tema futbolístico, la polémica se ha encendido en la previa del duelo de vuelta, luego de conocerse unas picantes palabras del presidente el cuadro pijao, César Camargo.

Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay
RELACIONADO

Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

En charla con la cadena Caracol Radio, el dirigente fue duro y lanzó pulla contra el delantero Teo Gutiérrez, hombre que se ha robado los focos en las últimas semanas.

Esto dijo el presidente del Tolima sobre Teo Gutiérrez

La crítica de Camargo se dio con relación a la expulsión de Sebastián Guzmán. Si bien, para el dirigente fue justa la expulsión, el actuar de Teo fue lo criticable.

“Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”, dijo en charla con el medio en mención.

Ante este panorama, Camargo se refirió al arbitraje de vuelta que habrá para la final.

Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025
RELACIONADO

Tolima vs. Junior: fecha y hora para la final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

“No lo tengo, seguramente será alguno de los mejores árbitros y alguien que sea candidato a FIFA o al Mundial, no creo que se salga de ahí”, agregó.

“Sí, ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombre capaces, hombres intachables, no tengo duda. Como también el juez Betancur, no puedo decir que la roja fue injusta”, y completó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River

Fútbol Profesional Colombiano

Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

Jhon Durán

Jhon Jader Durán se pronunció tras mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: así reaccionó

Otras Noticias

Bogotá

Alias Pantera, uno de los sicarios más peligrosos de Ciudad Bolívar, quedó en libertad días después de su captura

Según el despacho judicial, el indiciado tiene arraigo y no existirían razones suficientes para considerar que se fugará.

Tecnología

IA en Colombia: las seis tendencias que marcarán la economía digital en 2026

En 2026 se prevé un salto cualitativo en el uso de la inteligencia artificial, pasando de la simple adopción a la transformación, con resultados tangibles y decisiones estratégicas cada vez más impulsadas por datos.

Aborto

Más de 30.000 mujeres mueren al año por abortos inseguros, debido a la represión en Afganistán

Cuidado personal

¿Qué le pasa a los dientes a la hora de consumir dulces, según especialistas?

Comercio

La nueva obsesión del consumidor: Dos sectores definen la inversión en belleza en Colombia