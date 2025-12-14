Experimentado piloto reveló cuáles son los beneficios de los Gripen: ¿Colombia acertó en comprarlos?

La más reciente edición de ExpoDefensa, llevada a cabo el pasado 1 de diciembre, fue el escenario para que se esclarecieran las dudas sobre el acuerdo para comprar 17 aviones Gripen.

Cifras oficiales señalan que el negocio se cerró por 16.5 billones de pesos, después de varios años de negociaciones, inclusive pasando por tres gobiernos. Aparte de las aeronaves, habrá inversión en sector salud y desarrollo, junto con entrenamiento avanzado para los pilotos.

Aeronave moderna y ventaja sobre los enemigos

Durante el evento, estuvo presente el piloto Jussi 'Miyagi' Halmetoja hablando sobre cómo ha sido tomar las riendas de los Gripen, un aspecto clave a la hora de escogerlos. En primer lugar, destacó que es la aeronave más moderna del mercado. Muestra de ello es que despegó por primera vez en 2017, hace menos de una década.

Halmetoja declaró que un piloto debe ser certero en la toma de decisiones con poco tiempo, lo cual es fundamental a la hora de sacar ventaja sobre el enemigo. Para ello, los aviones deben contar con sensores.

Los puntos a favor de los pilotos

Ahí es donde los aviones suecos entran en la conversación. “Con el Gripen E/F, el piloto puede ver más lejos y proactivamente generar un ataque electrónico. Eso es esencial para que sobrevivan. Estas aeronaves caza logran poner la ventaja sobre los adversarios”, sostuvo al indicar que son capaces de detectar altas frecuencias.

Esto permite que los pilotos siempre estén calmados, evitando así la carga del trabajo y se puedan enfocar en la misión (…) Esta característica de poder lanzar misiles desde el aire es lo que nos define, si no seríamos aeronaves comerciales.

El piloto puso ejemplos de misiones realizadas por los Gripen, como una de la OTAN para los países bálticos. Sumado a ello, contó cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en su uso.