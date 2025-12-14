Actualización de iOS 26.2 llegó al IPhone y sorprendió a millones de usuarios con seis funciones

Apple lanza una de sus actualizaciones de software más enfocadas en la productividad, la seguridad y la personalización, haciendo que los recordatorios sean imposibles de ignorar y mejorando la legibilidad de la aclamada interfaz Liquid Glass.

La espera ha terminado para los millones de usuarios de iPhone alrededor del mundo. Apple ha liberado la versión definitiva de iOS 26.2, una actualización de sistema operativo que, a pesar de su numeración de punto, trae consigo un conjunto de funcionalidades significativas que van mucho más allá de la corrección de errores.

La compañía de Cupertino se ha concentrado en responder a peticiones históricas de la comunidad, al mismo tiempo que continúa refinando el lenguaje de diseño introducido en versiones anteriores.

La nueva versión, que ya está disponible para una amplia gama de dispositivos compatibles, incorpora al menos seis cambios cruciales que el usuario notará de inmediato en su interacción diaria.

Las novedades que vendrán con el iOS 26.2

Uno de los cambios más celebrados por quienes dependen de la aplicación Recordatorios es la nueva opción de alerta sonora. Anteriormente, un recordatorio con hora era solo una notificación más, fácil de perder o de deslizar accidentalmente. Con iOS 26.2, los usuarios pueden marcar una tarea como "Urgente" o configurar una alarma real.

Cuando llega la hora, el iPhone no se limita a vibrar o emitir un sonido leve; suena una alarma completa con opciones de posponer o detener, diseñada para sortear los Modos de Concentración y el silencio habitual, asegurando que las tareas verdaderamente críticas, como tomar una medicina o asistir a una cita, sean imposibles de ignorar.

El diseño Liquid Glass, que otorga un efecto visual de cristal y capas a la interfaz, era estéticamente atractivo, pero su legibilidad a veces se veía comprometida en la pantalla de bloqueo. El reloj, en particular, podía fundirse demasiado con fondos de pantalla complejos.

Apple ha solucionado esto añadiendo un nuevo deslizador de intensidad. Los usuarios ahora pueden ajustar el nivel de transparencia del reloj y otros elementos de la pantalla de bloqueo, permitiendo un control milimétrico que va desde un efecto totalmente translúcido hasta una apariencia más opaca, garantizando la armonía visual sin sacrificar la funcionalidad.

Foto: Freepik

Compartir archivos con personas que no están en la lista de contactos siempre fue un dilema de seguridad, obligando al usuario a abrir la recepción a "Todos" durante diez minutos. iOS 26.2 introduce un sistema de códigos de un solo uso para AirDrop.

Ahora es posible generar un código específico que la otra persona introduce en su dispositivo para autorizar la transferencia. Este permiso es temporal (generalmente 30 días), permitiendo un intercambio seguro y recurrente de archivos con personas fuera de la agenda sin necesidad de cambiar la configuración de privacidad general del sistema.

Una funcionalidad potente que se expande significativamente es la Traducción en Tiempo Real a través de los AirPods. Aunque su disponibilidad varía por región, este sistema permite a los usuarios mantener una conversación fluida en un idioma extranjero.

El usuario habla en su idioma, y la traducción del interlocutor se escucha directamente en el oído a través de los AirPods. Es una función diseñada para romper barreras lingüísticas en tiempo real, utilizando el micrófono del iPhone o de los propios audífonos.

Para los usuarios que utilizan su iPhone y Apple Watch para monitorear su descanso, la aplicación Salud presenta una recalibración en la métrica de la Puntuación del Sueño.

Apple ha ajustado el algoritmo para ofrecer resultados más detallados y realistas, haciendo que la calificación de "Excelente" sea más difícil de alcanzar y ampliando el rango de puntuaciones bajas. Este cambio ofrece una visión más matizada sobre la calidad del descanso, alineando los datos del dispositivo con la sensación real de haber dormido bien o mal.

Finalmente, la aplicación Apple Podcasts recibe una inyección de inteligencia artificial. Ahora, el sistema es capaz de generar "auto-capítulos" en episodios que no han sido segmentados manualmente por el creador.

Esta mejora técnica permite una navegación mucho más fácil a través de programas de larga duración, permitiendo a los oyentes saltar directamente a secciones de interés. Adicionalmente, la app facilita la visibilidad de enlaces a sitios web o menciones a otros podcasts, integrando mejor las referencias externas del contenido de audio.