La mejor carta de presentación de Colombia es su gente

. Pero cada vez estoy más convencida de que la mejor carta de presentación del país son las personas que, con su talento, creatividad y trabajo, ayudan a construir una imagen positiva de Colombia dentro y fuera de nuestras fronteras.

Esa es precisamente la esencia de los nuevos embajadores de Marca País Colombia que presentamos recientemente desde ProColombia. Claudia Bahamón, Sandra Bessudo, Gusi, Duplat, Guillo Vives, Hernán Zajar, Jerau, Santiago Cruz y Gerónimo Azza representan el talento, la creatividad y la diversidad que caracterizan a nuestro país. Más que un reconocimiento, su nombramiento es una invitación a sentir orgullo por una Colombia que se abre al mundo desde sus fortalezas y desde quienes, con su trabajo y trayectoria, contribuyen a construir una imagen positiva del país.

En un entorno global donde las decisiones de viajar, invertir, estudiar, hacer negocios o consumir productos están cada vez más influenciadas por las percepciones, la reputación se ha convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier nación.

Colombia lo ha entendido y ha decidido construir una narrativa basada en aquello que nos hace únicos. Una narrativa que reconoce nuestra biodiversidad, nuestra riqueza cultural, nuestra creatividad, nuestro talento y nuestra capacidad de transformación. Esa es la esencia de Colombia, el País de la Belleza.

Cuando hablamos de belleza no nos referimos únicamente a nuestros paisajes. Hablamos de la belleza que nace en los territorios, en las comunidades, en los emprendimientos, en las expresiones culturales, en la innovación y en las personas que todos los días construyen país desde distintos rincones de Colombia.

Por eso, desde ProColombia impulsamos una estrategia de Marca País que busca mostrar una imagen auténtica, diversa y contemporánea de Colombia ante el mundo.

La construcción de una marca país no es responsabilidad exclusiva de una entidad ni de un gobierno. Es una tarea colectiva. Cada empresario que exporta, cada emprendedor que innova, cada artista que crea, cada deportista que compite y cada ciudadano que representa a Colombia dentro o fuera del país contribuye a fortalecer nuestra reputación.

Los nuevos embajadores de Marca País son una muestra de ese esfuerzo colectivo. Fueron seleccionados porque, desde sus respectivos campos, han contribuido a visibilizar una Colombia diversa, creativa y llena de oportunidades. A través de sus proyectos, iniciativas y trayectorias, han llevado mensajes que inspiran, generan confianza y ayudan a fortalecer la imagen del país ante audiencias nacionales e internacionales.

Los resultados de esta apuesta ya son visibles. La narrativa de Colombia, el País de la Belleza, ha llegado a algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, desde Times Square en Nueva York hasta la Esfera de Las Vegas, pasando por Piccadilly Circus en Londres, el Burj Khalifa en Dubái, el metro de Tokio, y el Corcovado en Río de Janeiro. Estos esfuerzos han permitido proyectar una imagen asociada con la creatividad, la biodiversidad y el talento colombiano.

Además, campañas como Humanimal Tourism y Pistas de la Belleza Escondida han obtenido más de 55 reconocimientos internacionales y han superado los 650 millones de impactos en diferentes mercados, demostrando el alcance que puede tener una estrategia enfocada en transformar percepciones y fortalecer el posicionamiento del país.

A estos resultados se suma un reconocimiento que nos llena de orgullo: ProColombia ha sido elegida como la mejor agencia de promoción turística de Suramérica durante cuatro años consecutivos. Un logro que refleja el trabajo articulado de los sectores público y privado para posicionar a Colombia como un destino competitivo, diverso y sostenible.

Pero quizás el resultado más importante no se mide en cifras ni en premios. Se mide en la capacidad de generar orgullo. En lograr que más colombianos reconozcan el valor de lo que somos y de lo que podemos aportar al mundo.

Los embajadores de Marca País nos recuerdan que cada historia de éxito, cada proyecto que transforma comunidades y cada talento que cruza fronteras contribuye a construir una mejor imagen de Colombia ante el mundo.

Porque al final, la mejor carta de presentación de Colombia no son únicamente sus paisajes o sus recursos. Es su gente.