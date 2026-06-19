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Martha Peralta seguirá privada de la libertad por el caso UNGRD: le negaron el habeas corpus

La magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, dejó en firme la privación de la libertad contra la senadora Martha Peralta Epieyú y negó el recurso de habeas corpus.

Foto: X @marthaperaltae

Noticias RCN

junio 19 de 2026
02:23 p. m.
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En las últimas horas, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que lidera el proceso contra la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD anunció una serie de decisiones.

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Noticias RCN conoció en primicia que en medio de la diligencia judicial, la magistrada ratificó la declaratoria de privativa de libertad contra la congresista, durante el avance de la investigación.

Asimismo, negó el recurso de habeas corpus interpuesto por la defensa de Peralta.

Tras conocerse las determinaciones de la magistrada, Sneyder Pinilla, ficha clave en el escándalo del la UNGRD, anunció que no declarará contra la senadora.

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¿Por qué negaron el habeas corpus que buscaba la libertad de Martha Peralta?

De acuerdo con el documento de la Corte Suprema, el recurso de habeas corpus instaurado por la defensa se negó porque:

La privación de la libertad se sustenta en mandamiento escrito de autoridad judicial competente (…) ninguna de las causales taxativas del artículo 1 de la ley 1095 de 2006 se configura, estas son las circunstancias que impone denegar el amparo.

Razones por las que se falló: “Declarar improcedente y por carencia de fundamento la acción de habeas Corpus instaurada por la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú”.

La privación de la libertad se da dentro del concepto de que Martha Peralta Epieyú es investigada por “los delitos de tráfico de influencias de servidor público, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos (…) respecto de los cuales procede la medida de aseguramiento de detención preventiva”.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve.

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