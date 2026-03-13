Macrorrueda de las Américas “Colombia, El País de la Belleza 2026”: la vitrina que nos conecta con el mundo

La Macrorrueda de las Américas, Colombia El País de la Belleza 2026, es uno de esos hitos: un encuentro que reúne, en un solo espacio, la ambición exportadora, la atracción de inversión y la vocación turística de Colombia.

El 14 y 15 de abril, en Corferias, Bogotá, cerca de 4.000 empresarios, nacionales e internacionales, se encontrarán en agendas uno a uno diseñadas para generar importantes negocios. Hablamos de un espacio que reunirá aproximadamente 1.200 compradores internacionales y 2.500 empresarios colombianos, entre los cuales encontraremos innovadores exportadores nacionales, inversionistas que buscan proyectos de impacto, y un componente especializado en turismo de reuniones que consolida a Colombia como destino competitivo para congresos, reuniones y eventos.

Resaltamos además que una proporción muy significativa de las empresas exportadoras participantes (más del 90%), son MIPYMES de diversas ciudades y regiones del país, las cuales encuentran en esta Macrorrueda de las Américas, su primera oportunidad para presentar y ofrecer sus productos y/o servicios a potenciales clientes internacionales. Se trata así de una plataforma única, diseñada para que la oferta colombiana, desde bienes diferenciados hasta servicios experienciales, se conecte con una demanda global de alto valor.

Esta Macrorrueda es un motor de internacionalización que permite diversificar mercados, posicionar productos con alto valor agregado y atraer capital que potencia innovación y empleo. Además, incluye un Bloque de Soluciones con cerca de 20 entidades que acompañarán a las empresas en logística, comercio exterior y regulación. Este espacio está diseñado para que las empresas colombianas participantes puedan acceder a servicios, herramientas y asesoría especializada que faciliten sus procesos de internacionalización.

Desde ProColombia, quiero resaltar la alianza estratégica que logramos con la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Bogotá y Cali, y las Cámaras de Comercio de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Es gracias a sus aportes, compromiso y apoyo de los demás aliados, que nuestras empresas cuentan con facilidades determinantes para acceder a esta plataforma. Esa cooperación público-privada es la demostración clara de cómo debemos articular esfuerzos: instituciones que facilitan condiciones, y empresas que llevan el talento y la creatividad colombiana al mercado global.

La Macrorrueda de las Américas es también una oportunidad para las regiones y los territorios: llevar el País de la Belleza más allá de sus fronteras, visibilizar cadenas de valor no minero-energéticas y mostrar que la oferta colombiana es diversa, sostenible y competitiva. Para quienes buscan atraer inversión, el encuentro ofrecerá un espacio directo con inversionistas internacionales y proyectos con potencial de transformación.

En ProColombia creemos en el poder de conectar. Esta Macrorrueda es la invitación a pensar en grande, a agendar encuentros que materialicen ventas y alianzas estratégicas, y a aprovechar un espacio que, sin dudas, fortalece la posición de Colombia en el mapa comercial y turístico mundial.

Invito al tejido empresarial colombiano a ser protagonistas, a presentar la mejor versión de sus productos, a construir relaciones de largo plazo y a usar esta vitrina para escalar sus negocios. Nuestra tarea es abrir puertas; su tarea es cruzarlas con convicción y calidad para mostrar por qué Colombia es: El País de la Belleza.