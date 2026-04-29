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SAE asumirá la administración de los bienes de Lili Pink tras incautación de la Fiscalía

Al parecer, la tienda de ropa estaría involucrada en una red de lavado de activos y contrabando.

Extinción de dominio a tiendas de Lili Pink.
Extinción de dominio a tiendas de Lili Pink. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 29 de 2026
07:58 p. m.
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Continúan las dudas sobre el futuro de la empresa que tendría relación con una red de lavado de activos. Las autoridades aclararon el paso a seguir.

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El pasado 28 de abril, la Fiscalía llevó a cabo un procedimiento en los locales de Lili Pink, conocida tienda que se dedica principalmente a vender ropa femenina. Resulta que, al parecer, tenía detrás una red de lavado de activos y contrabando.

Extinción de dominio a los bienes de Lili Pink

Se cree que, aparte de la ropa interior, al país ingresaron juguetes y productos cosméticos sin la documentación pertinente por medio de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias.

Es en este punto donde entra Lili Pink, dado que presuntamente distribuyó las prendas y así aparentó la legalidad de la cadena. De igual forma, se tienen registros de posibles transacciones irregulares y demás maniobras para no levantar sospechas.

Se les aplicó la extinción de dominio a 405 locales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad en 59 ciudades y varios municipios. El valor total supera los 54 mil millones de pesos.

¿Se sigue vendiendo ropa en las tiendas?

Las pesquisas también revelaron que el lavado de activos habría sido por 730 mil millones de pesos y el contrabando habría llegado a los $75 mil millones.

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Un punto relevante del proceso es que, según enfatizó la Fiscalía, los locales seguirán operando mientras se concluye con el trámite de extinción de dominio. Cuando ocurra eso, ¿qué pasará con la tienda?

Para dar claridad, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se refirió y precisó que, tras el proceso de incautación, tomará el control de los bienes. Esto, acorde al diagnóstico que arrojen las autoridades en torno a la situación financiera y a nivel general de Lili Pink.

Asimismo, informó que ha entablado reuniones con el Ministerio de Trabajo en aras de conocer las condiciones de los empleados. También pedirá que la Procuraduría y la Contraloría hagan el respectivo acompañamiento.

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