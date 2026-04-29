Terrible pelea en el grupo de Millonarios: Boston River y O’Higgins se fueron a los golpes

La tercera fecha de la Copa Sudamericana dejó emociones fuertes dentro y fuera del terreno de juego, con resultados que comienzan a perfilar el destino de varios equipos en la fase de grupos. En medio de la lucha por la clasificación, el Grupo G —donde compite el Millonarios— vivió una jornada cargada de tensión, polémica y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Gresca en Rancagua: una imagen que empaña la jornada

Uno de los episodios más bochornosos de la fecha se presentó en el duelo entre O’Higgins y Boston River. Sobre el minuto 65, una fuerte entrada de un jugador del conjunto uruguayo desató una reacción inmediata por parte de los futbolistas locales, lo que derivó en una gresca generalizada en la mitad del campo. El enfrentamiento obligó la intervención del árbitro y derivó en la expulsión de dos jugadores de Boston River, dejando al equipo visitante en clara desventaja.

Tras la reanudación del compromiso, O’Higgins logró imponer condiciones y selló una victoria 2-0 que le permitió sumar tres puntos clave. El resultado dejó a Boston River en el fondo de la tabla sin unidades, complicando seriamente sus aspiraciones de avanzar en el torneo continental.

Millonarios cede terreno y São Paulo se afianza en la cima

En paralelo, el panorama del grupo también estuvo marcado por el empate de Millonarios frente a São Paulo en el estadio El Campín. El conjunto embajador no logró hacer valer su condición de local y se quedó con apenas cuatro puntos en la clasificación, perdiendo terreno en la disputa por el liderato.

El equipo brasileño, por su parte, continúa firme en la cima del grupo con siete unidades, producto de sus victorias previas ante O’Higgins y Boston River. Su regularidad lo posiciona como el principal candidato para avanzar directamente a la siguiente fase, dejando a sus rivales en la obligación de sumar con urgencia en las próximas jornadas.

En otros resultados de la jornada, el Audax Italiano rescató un empate 1-1 en Buenos Aires frente a Barracas Central, en un duelo que tuvo tintes históricos. El paraguayo Rodrigo Bogarín marcó el primer gol internacional en la historia del club argentino al minuto 42, pero cuando parecía que los locales se quedaban con la victoria, apareció Favián Loyola en el 90+5 para igualar el marcador.

Este resultado deja a Audax con los mismos puntos que Olimpia, que tendrá un duelo clave frente a Vasco da Gama, actualmente último con apenas una unidad. La competencia se intensifica y cada punto comienza a tener un valor determinante en la lucha por la clasificación.