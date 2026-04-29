Qué hay después de morir, según médium colombiana

La pregunta sobre qué hay después de la muerte volvió a generar debate tras el testimonio de la médium Natalia Patiño, quien aseguró que ha tenido contacto con lo que denomina el “mundo espiritual” desde la infancia. Sus declaraciones se conocieron en una entrevista publicada en ‘Historias paranormales con Esteban Cruz’

¿Qué hay después de la muerte, según una médium?

Durante la conversación, Natalia Patiño afirmó que la muerte no representa un final, sino una transición hacia otra forma de existencia. Según su experiencia, “el otro lado” sería similar a la vida terrenal, pero sin dolor.

También explicó que existiría una etapa comparable al purgatorio, aunque no como castigo, sino como un proceso de liberación emocional. En este punto, las personas procesarían sus experiencias antes de continuar su camino.

La médium aseguró además que algunos espíritus no son conscientes de su muerte, lo que los llevaría a permanecer en un estado de repetición hasta entender su nueva condición.

En su relato, las entidades conservarían rasgos de personalidad, podrían comunicarse y, en ciertos casos, mantenerse cerca de sus seres queridos.

¿Qué dicen expertos sobre la vida después de la muerte?

El tema de qué hay después de la muerte ha sido abordado desde distintas disciplinas, incluyendo la psicología, la antropología y la religión.

Si bien existen múltiples testimonios sobre experiencias cercanas a la muerte, la comunidad científica no ha encontrado evidencia concluyente que respalde la existencia de una vida posterior en los términos descritos por médiums.

Desde las religiones, las respuestas varían. El Cristianismo plantea la existencia de vida eterna (cielo, infierno o purgatorio). En el Budismo se habla de reencarnación y de estados intermedios como el descrito en el Bardo Thodol. Otras creencias sostienen que el alma trasciende o se transforma.

En el ámbito filosófico, el debate sigue abierto: algunos pensadores consideran que la muerte es el fin absoluto de la experiencia individual, mientras otros la ven como una transición hacia otra forma de existencia o como un misterio imposible de comprobar.

El antropólogo Esteban Cruz, quien entrevistó a Patiño, aclaró que este tipo de contenidos se enmarcan en la exploración cultural y no en afirmaciones verificadas. “No asumimos nada, pero tampoco negamos todo”, señaló.

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El interés por estos temas ha crecido en los últimos años, especialmente en plataformas digitales, donde relatos personales y experiencias subjetivas suelen viralizarse rápidamente.