¿Qué pasará con los pacientes tras anuncio del Instituto de Cancerología sobre la Nueva EPS?

El Instituto Nacional de Cancerología informó que desde el jueves 30 de abril dejará de atender a nuevos pacientes oncológicos de la Nueva EPS por las millonarias deudas.

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Las asociaciones médicas y de pacientes han advertido las consecuencias que traerá este anuncio. La vida de los usuarios queda en riesgo si los tratamientos no se siguen llevando a cabo.

“El caos de la intervención”

Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, explicó en Noticias RCN que este es el reflejo del caos administrativo producto de la intervención.

Esto muestra el grado de desinterés del Gobierno por los derechos humanos, el derecho a la vida y a la salud de los pacientes.

Si bien la situación es crítica, Álvarez dio un parte de tranquilidad al indicar que el instituto seguirá atendiendo a los pacientes que están en tratamiento. No obstante, aquellos que están bajo diagnóstico o a la espera de procedimientos tienen incertidumbre.

¿Dónde están los recursos?

Frente a ello, el presidente pidió que haya claridad sobre lo que deparará y le dejó un mensaje al Gobierno: “El ministerio (de Salud) dice que la UPC alcanza, pero ¿dónde está la plata de la Nueva EPS? El 98 % depende de la UPC”.

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Por eso, pidió que las autoridades investiguen en qué sitio está el dinero y qué llevó a acumular una deuda así de impresionante. Si no se toman medidas, alertó Álvarez, la atención para los pacientes con tratamientos no será sostenible.

También recordó que otras instituciones han cerrado la atención a usuarios de esta EPS por razones similares. Entonces, para un paciente resultaría complejo encontrar cuál lo puede recibir.