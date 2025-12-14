Sectores clave para la inversión extranjera en 2026

La mayor parte de la inversión extranjera que ingresa al país ya se orienta hacia sectores no extractivos, reflejando un viraje estructural hacia modelos más sofisticados, sostenibles y basados en conocimiento. Como presidenta de ProColombia, he podido observar de cerca cómo esta transición no es simplemente una intención, sino una realidad que se consolida con rapidez.

Mirando hacia 2026, la prioridad es amplificar esta tendencia y convertirla en una estrategia de desarrollo de largo plazo para el país, sus regiones y sus comunidades.

La transición energética es un ejemplo emblemático de esta nueva etapa. Colombia, “El País de la Belleza”, cuenta con condiciones naturales, técnicas y regulatorias que la posicionan como líder emergente en energías renovables. La expansión de proyectos con energía solar, el impulso al hidrógeno verde y la apuesta por tecnologías menos dependientes del carbono están captando la atención de fondos globales especializados en sostenibilidad. No se trata únicamente de invertir en infraestructura energética: es la posibilidad de construir una economía limpia, resiliente y alineada con los compromisos internacionales de descarbonización.

En un mundo que exige acciones climáticas contundentes, Colombia ofrece una combinación única de oportunidad, estabilidad y visión.

La agroindustria es otro pilar de alta proyección. El país tiene el potencial de convertirse en una despensa agrícola premium para el mundo, gracias a su diversidad climática, suelos fértiles y talento rural. Hoy vemos un crecimiento sostenido en productos de alto valor como cacao fino, cafés diferenciados, frutas exóticas, flores, ingredientes naturales y alimentos transformados. La llegada de empresas internacionales está integrando tecnología, trazabilidad y sostenibilidad en toda la cadena agroindustrial. Para muchos inversionistas extranjeros, Colombia ya no es solo un país exportador de materias primas, sino un centro regional para desarrollar alimentos innovadores y sostenibles que responden a las nuevas demandas globales. Para nuestras regiones, esto se traduce en empleo formal, fortalecimiento de cadenas productivas y desarrollo rural con enfoque territorial.

La economía digital también está escribiendo un capítulo extraordinario. Colombia se consolida como un hub tecnológico emergente en América Latina. El dinamismo del software, las fintech, la salud digital y los servicios basados en conocimiento ha dado paso a la llegada de compañías globales que establecen centros de ingeniería, innovación o soporte regional. Talento joven, infraestructura digital sólida, costos competitivos y estabilidad en la instalación de negocios han convertido al país en un destino ideal para empresas tecnológicas de alto impacto. Este sector no solo atrae inversión: impulsa innovación local, diversifica exportaciones y posiciona a Colombia como un protagonista de la economía del futuro.

El turismo internacional es otro sector que está viviendo un renacer sin precedentes. La llegada de nuevas cadenas hoteleras, este año 2025 tuvimos importantes anuncios, la expansión de rutas aéreas y la consolidación de destinos emergentes muestran que Colombia es reconocida como un destino de enorme potencial. La inversión se orienta cada vez más hacia proyectos de hospitalidad sostenible, turismo de naturaleza, iniciativas regenerativas en zonas rurales y experiencias que integran cultura, bienestar y conservación. Este tipo de desarrollo turístico no solo dinamiza las economías locales, sino que también aporta a la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural.

A su vez, la infraestructura y la logística están entrando en una fase de modernización relevante para la competitividad del país. Puertos de nueva generación, plataformas logísticas, redes energéticas y desarrollos de movilidad sostenible están atrayendo capital internacional porque representan proyectos transformadores. La infraestructura es un multiplicador natural del crecimiento: conecta producción con mercados, reduce costos, potencia exportaciones y fortalece la integración territorial. Por eso es uno de los focos estratégicos que desde ProColombia promovemos activamente ante fondos especializados en América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Nada de esto sería posible sin una política de Estado y una institucionalidad enfocada en atraer la inversión adecuada para el país. Y ese es precisamente el rol de ProColombia, que, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la ministra Diana Marcela Morales, hacemos presencia en mercados estratégicos del mundo, construyendo relaciones, identificando oportunidades y conectando a los inversionistas con las necesidades del país. No promovemos cualquier inversión: promovemos la inversión que genera valor, empleo de calidad, transferencia tecnológica, encadenamientos y bienestar territorial. Bajo esa premisa, trabajamos articuladamente con el Gobierno Nacional, las agencias regionales de promoción y el sector privado para convertir oportunidades en proyectos concretos.