Precio del dólar en Colombia hoy 15 de diciembre: la divisa volvió a subir

El dólar subió en Colombia este 15 de diciembre y cerró por encima de la TRM, en medio de la expectativa por datos clave de empleo en Estados Unidos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
08:35 a. m.
El dólar en Colombia inició la semana con una leve tendencia al alza, en un contexto marcado por la expectativa de un dato clave: el informe de empleo en Estados Unidos.

Este indicador es seguido de cerca por los mercados, ya que puede influir directamente en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal en el corto plazo y, con ello, en el comportamiento del tipo de cambio en economías emergentes como la colombiana.

Durante la jornada de este lunes 15 de diciembre, la moneda estadounidense mostró estabilidad, aunque con un cierre ligeramente superior frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), reflejando la cautela de los inversionistas.

Precio del dólar en Colombia HOY 15 de diciembre

Al cierre del mercado, el dólar se ubicó en $3.790,55, lo que representó un aumento de $2,02 frente a la TRM vigente para hoy, que fue de $3.788,53.

Según los registros, la divisa estadounidense marcó un precio mínimo y máximo de $3.790,55, con una única transacción por un monto de US$250.000.

En cuanto a la TRM, la cotización del dólar en Colombia para este lunes 15 de diciembre de 2025 se mantuvo inalterada frente al día anterior. No obstante, al comparar con otros periodos, se evidencian variaciones relevantes que ayudan a entender el comportamiento de la moneda a lo largo del año.

Comparativo del dólar frente a otros periodos

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registró una disminución del 1,08 %, equivalente a $41,49. En contraste, al compararse con el mismo día del mes anterior, el dólar mostró un incremento del 0,63 %, es decir, $23,76.

Si se analiza el comportamiento desde el inicio de 2025, el dólar ha tenido una caída acumulada del 14,08 %, lo que representa $620,62 menos. En la comparación interanual, frente al 15 de diciembre de 2024, la divisa estadounidense bajó un 12,73 %, equivalente a $552,79.

El mercado cambiario seguirá atento a los datos económicos de Estados Unidos y a las señales de la Reserva Federal, factores que podrían seguir marcando el rumbo del dólar en Colombia en los próximos días.

