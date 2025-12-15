Atentado con explosivos destruye peaje de La Lizama en vía que conduce a Barrancabermeja

Un atentado terrorista dejó completamente destruida la infraestructura del peaje de La Lizama, ubicado en la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, en Santander.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detonaron artefactos explosivos en las instalaciones del punto de recaudo.

De acuerdo con versiones preliminares, una moto cargada con explosivos fue utilizada para perpetrar el atentado. Videos grabados por transportadores que circulaban por la zona registraron los instantes previos a la detonación.

Las imágenes muestran cómo, minutos antes de la explosión, los operarios del peaje fueron obligados a evacuar el lugar, lo que evitó víctimas fatales o heridos.

Daños en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja

La explosión destruyó por completo las casillas del peaje de La Lizama, afectando toda la estructura del punto de recaudo. Los daños materiales son considerables y la vía Bucaramanga–Barrancabermeja, una de las arterias viales más importantes de Santander, quedó temporalmente afectada por el ataque a esta infraestructura pública.

Las autoridades departamentales y nacionales adelantan investigaciones para determinar con precisión quiénes fueron los responsables. Aunque las primeras hipótesis apuntan a la participación de integrantes del ELN, las pesquisas buscan establecer la autoría y las circunstancias exactas del hecho.

Preocupación entre transportadores y usuarios

Este tipo de acciones contra la infraestructura vial y puntos de peaje han sido una táctica recurrente de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.

El ataque al peaje de La Lizama se suma a otros incidentes similares registrados en zonas con presencia de estas organizaciones al margen de la ley.

El atentado genera preocupación entre transportadores y usuarios de la vía, quienes transitan diariamente por este corredor estratégico que comunica importantes centros urbanos y económicos de Santander.

Las autoridades aún no han precisado el tiempo estimado para la reparación de los daños ni el impacto que tendrá en la operación del peaje.